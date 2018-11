Amazon acaba de lanzar su asistente virtual Alexa en toda España

a firma estadounidense Amazon lanza su producto estrella, el asistente virtual Alexa, junto a otros dispositivos del gigante tecnológico. Era un lanzamiento que se estaba haciendo del rogar ya que el pasado mes de junio se lanzaron los productos de la gama Echo en Francia. El lanzamiento de estos productos, tanto en España como en Italia, se realiza después de que la compañía, fundada por Jeff Bezos en 1994, anunciara que Alexa estaría disponible en italiano y español. Veamos a continuación más información relacionada con este lanzamiento, los planes de la multinacional en España, detalles de su fundador y otros asistentes virtuales que conforman un mercado cada vez más competitivo.

¿En qué consiste el lanzamiento de Amazon?

La línea de dispositivos Echo de Amazon, con el sistema inteligente Alexa incluido, aterrizó oficialmente en España el pasado 30 de octubre mediante su web Amazon.es, meses después de que este gigante tecnológico de Seattle anunciara que el asistente de voz incorporaría el español. Además de Alexa, se podrá adquirir cualquiera de sus altavoces en la gama conocida como Echo y que incluye altavoces cuya marca es la propia Echo, Echo Plus, Echo Dot, Echo Spot, y Echo Sub, así como el Amazon Smart Plug y que cuestan entre 59,99 euros a 149,99 euros. Alexa no sólo incluye el español como nueva lengua para su dispositivo, sino que Amazon también ha elaborado nuevas experiencias que hacen honor a nuestra cultura, diferente a las culturas anglosajonas según palabras de Toni Reid, vicepresidente de Alexa. La empresa colaboró antes del lanzamiento con marcas como Televisión Española, Renfe y El País para preparar estas novedades que son específicas de nuestro país. Según dijo Reid, "hemos trabajado para asegurarnos de que Alexa conozca lo que más les importa a los clientes, como lo haría un ciudadano corriente en sus ciudades."

La red logística de la multinacional en España

Amazon ya anunció el año pasado su interés por construir una red logística de 25 centros repartidos por toda la geografía española, en concreto cerca de las ciudades donde la demanda de sus servicios y productos es más alta. Es por ello por lo que ya a mitad de 2017 se comenzó con la implantación de su estrategia de expansión nacional con la construcción de varios almacenes en el capital sumando su primer almacén operativo en 2012 y el más grande con 77 mil metros cuadrados en San Fernando de Henares. Además de otro almacén en Getafe de 55 mil metros cuadrados, la empresa abrió un almacén urbano para dar un servicio eficaz con su Amazon Prime y que requiere de envío ágiles, al igual que en otro del mismo tipo abierto en Barcelona. En Castellbisbal (Barcelona) tiene su sede logística nacional de 22 mil metros cuadrados para dar servicio con su Amazon Pantry. Sevilla, Paterna (Valencia) y otras localidades madrileñas son parte de su red logística para tener una presencia robusta y eficaz en todo el territorio español.

El creador de la primera tienda online

Jeff Bezos creó un imperio virtual con su plataforma de venta de libros Amazon en 1994. Desde aquel año, Amazon fue creciendo y expandió sus servicios y productos hasta llegar a ser uno de los negocios en Internet que más ha crecido. Hoy en día ofrece envíos de miles de productos diferentes a casi todo el mundo, así mismo compró una cadena de supermercados americana conocida como WholeFoods y ha reinventado la manera en la que hacemos compras online. Jeff Bezos también ha crecido económicamente hasta llegar a ser el más rico del mundo, con un valor neto de más de 90 billones de dólares americanos según la infografía publicada por Betway Casino. Bezos, de 54 años y nacido en Albuquerque (EE. UU.), pasó de ser millonario para convertirse en multimillonario en cuestión de dos años, cuando tenía 33, todo un récord hoy en día.

Competidores de Amazon

Con estos lanzamientos por parte de Amazon, entraría un nuevo competidor en el mercado de los dispositivos inteligentes para el hogar, que comenzaron en el mes de julio en nuestro país con el lanzamiento de Google Home. La empresa fundada por Steve Jobs, Apple, también tendrá su parte del pastel, ya que el pasado 26 de octubre lanzó el HomePod en Madrid de la mano del CEO de la compañía, Tim Cook, y la nueva promesa del flamenco pop español Rosalía. Por si fuera poco, Movistar también entra este mes de noviembre en el mercado con su Movistar Home para así aumentar aún más la competencia entre las grandes empresas tecnológicas. Aun así, fue Amazon la pionera en esto de los asistentes virtuales cuando pusieron en venta el primer altavoz inteligente en 2014 y en conseguir que millones de ellos estén presentes en los hogares de muchos ciudadanos, sobre todo de Estados Unidos donde Amazon Echo es el altavoz inteligente más comercializado.

Uno de los asistentes de Google en versión mini

Que se incluya España en este tipo de lanzamientos es importante y un indicador de que nuestro mercado es tan dinámico como cualquiera. Lo más importante es que el consumidor tenga mucha variedad para escoger, hecho que se demuestra con la entrada y penetración de marcas internacionales como Google, Apple, Amazon, Movistar, Sonos, Energy Sistem o Bose.