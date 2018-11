Aplicaciones móviles a tener en cuenta al realizar un viaje en coche

Hace algunos años, el mapa de carretera era una herramienta imprescindible a la hora de emprender un viaje, pero en la actualidad, gracias al desarrollo de los teléfonos móviles y de Internet, los usuarios tienen a su completa disposición una serie de aplicaciones que les serán de gran ayuda antes, durante y después del trayecto.

¿Qué aplicaciones debo instalar para viajar en coche?

Actualmente existen aplicaciones que permiten al individuo ponerse en contacto con otros viajeros que quieren realizar el mismo recorrido que él con el objetivo de que compartan gastos, especialmente los de la gasolina, pero también los de aquellos generados por el paso del tiempo, como por ejemplo el desgaste de ruedas y la amortización del vehículo. La propia aplicación lleva a cabo este cálculo.

Cuando se sale de viaje siempre se puede olvidar meter algo en la maleta, sobre todo si esta se prepara el mismo día de la salida. Para que esto no suceda, el usuario se puede descargar la aplicación PackPoint, una herramienta de gran utilidad para hacer la maleta sin dejarse nada en casa. La aplicación sugiere la ropa y accesorios que debe llevar el viajero según las actividades que vaya a realizar durante su viaje.

¿Qué aplicaciones son útiles durante la conducción?

El individuo puede saber si es o no buen conductor gracias a ciertas aplicaciones móviles, las cuales monitorizan su conducción y guarda el trayecto tras haber llegado a su destino, de tal modo que pueda consultar todos los recorridos realizados y seguirlos en el mapa.

Algunas aplicaciones son de gran ayuda durante el viaje, como por ejemplo Coyote, un optimizado GPS que además de detectar los radares que se encuentran por la carretera, avisa de todos los peligros que haya en la misma. Se trata de un avisador cien por cien legal, con una interfaz configurable y limpia. Otra app puede ser Social Drive, una red social donde los propios usuarios mandan alertas sobre incidentes, posibles radares, animales sueltos,… también hay otras como la app de Verti, lanzada por la aseguradora la cual puede hacer que ganemos un descuento en el seguro si contamos con una póliza en Verti, simplemente por ser buenos conductores.

Aplicaciones para estar preparado ante un accidente

Muchas aplicaciones alertan al conductor acerca de accidentes que hayan ocurrido en su ruta para que así pueda coger otra alternativa. Sin embargo, el accidente lo puede tener él, por lo que es buena idea contar con una aplicación que grabe todo lo ocurrido. De ese modo tendrá todas las pruebas que necesite.

Una de las apps imprescindibles es SOSmart, la cual tiene todo lo preciso en el caso de que individuo tenga cualquier tipo de emergencia. Y es que esta aplicación es capaz incluso de detectar si este ha sufrido un accidente y de mandar su ubicación a todos los contactos que hubiese establecido previamente.

La aplicación que envía tu ubicación a tus contactos

De Camino es una aplicación de gran utilidad en el caso de que el individuo desee avisar de su ruta en coche mientras conduce sin la necesidad de utilizar el móvil con sus manos, ya sea para informar a sus familiares de que no se ha producido ningún tipo de incidencia por el camino o simplemente para que sepan a la hora que va a llegar.

La app mostrará la ubicación exacta del individuo en el smartphone a las personas elegidas. Sin duda alguna se trata de una aplicación que sirve para proporcionar tranquilidad a los familiares que se encuentran al otro lado del camino esperando impacientes la llegada de su ser querido.

Aplicaciones que te indican dónde hay gasolineras

Existen aplicaciones que muestran dónde se encuentran las gasolineras más cercanas, incluyendo en el mapa el precio del combustible en cada una de ellas para que así el individuo pueda compararlos y elegir en función de ello. También las hay que muestran los puntos de recarga más próximos, algo muy útil si el coche del individuo es eléctrico.

Para aquellos usuarios que piensan que el tiempo es un bien muy preciado tienen a su disposición una serie de aplicaciones que le permiten echar gasolina y pagar desde el coche, y es que aunque venga bien hacer paradas de manera regular para estirar las piernas y descansar, en algunas ocasiones el individuo se da cuenta de que no tiene gasolina nada más abandonar un área de servicio. Este tipo de problema puede ser solucionado gracias a estas aplicaciones.

No te calientes la cabeza buscando aparcamiento

Muchas veces buscar aparcamiento puede ser una auténtica odisea. Con el fin de evitar más de un quebradero de cabeza existen en la actualidad algunas apps que permiten encontrar aparcamiento sin tener que dar muchas vueltas y a un precio asequible.

También puede pasar que el individuo no sepa exactamente dónde ha aparcado su coche porque está en un lugar que no había visitado antes. Pues bien, eso ya no será un problema, ya que gracias a ciertas aplicaciones como Car Finder, el individuo solo tendrá que guardar su ubicación cuando se baje del coche utilizando para ello el botón de la app. Posteriormente, la propia aplicación le ayudará a regresar a su vehículo.

Descubre todo lo que hay cerca de ti

Si se viaja por primera vez a un lugar, el usuario no sabrá muy bien lo que hay a su alrededor. Puede pasar incluso que esté buscando algún restaurante de comida mexicana y que empiece a andar en dirección opuesta a donde se encuentra uno sin saberlo.

En este aspecto, la app AroundMe es ideal, ya que le proporcionará información sobre todo lo que está próximo a él. No obstante, si lo que realmente busca es ocio de calidad, la aplicación Musement Tours y actividades le ofrecerá alternativas según sus preferencias.