La red social profesional española beBee, que en dos años ha logrado agrupar a 12,5 millones de usuarios, apuesta por las aficiones como herramientas para el éxito en la búsqueda de empleo o la mejora laboral, ha asegurado a EFE su consejero delegado Javier Cámara.

Todos conocemos redes estrictamente profesionales y personales, pero beBee al integrar ambas potencia las actitudes y provoca un `networking` más efectivo, porque las pasiones personales, las aficiones, te hacen tener más éxito", ha afirmado Cámara en una entrevista con EFE en su sede de Alcobendas (Madrid).

Según el fundador de esta red social, que define como "una plataforma social profesional orientada a la marca personal", su objetivo es "dar visibilidad" a los profesionales para acercarles a las empresas, y hacerlo de una forma "que funcione".

"Si a los profesionales o a las empresas les tocas su pasión, te van a escuchar antes que si envías un correo electrónico frío y estrictamente profesional", ha argumentado Cámara.

El fundador de beBee ha puesto como ejemplo de esa conexión personal que acerca en lo profesional al presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, aficionado a las carreras populares y que suele compartir contenidos relacionados con esta disciplina en su perfil público en redes como Twitter.

"Si le pongo un mensaje en Twitter sobre esa afición tengo más opciones de que me responda", ha apuntado el fundador de esta red social, que ya tiene en su plataforma compañías que aprovechan la vertiente de las aficiones para reclutar nuevos profesionales.

Es el caso de una compañía murciana fabricante de bicicletas que, según Cámara, aprovecha la vertiente personal de beBee para encontrar comerciales aficionados al ciclismo.

Para aportar esa visibilidad a sus usuarios, beBee ofrece a las empresas un servicio para publicar ofertas de empleo de forma gratuita en la red de profesionales que forman parte de la plataforma, en la que la compañía debe incluir siempre el perfil directo del responsable de Recursos Humanos, de manera que los profesionales interesados tengan "un contacto directo".

Esta red social española -disponible también en inglés, alemán, francés, ruso e italiano- ha conseguido en dos años agrupar a 12,5 millones de usuarios, de los cuales el 35 % son españoles, unos 4 millones, y tienen más de un millón en Brasil, México y Colombia, además de unos 150.000 procedentes de Estados Unidos.

"Donde más crecemos es en países de habla inglesa, como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Estamos viendo que es donde tenemos más potencial porque ellos valoran más este tipo de plataformas de imagen personal y profesional", ha explicado Cámara.

"El currículum ya no sirve, hoy es el `networking` lo que te da la diferencia", ha sentenciado.

El modelo de negocio de esta compañía está basado en un "modelo de masa crítica" de publicidad, que ofrece a los anunciantes campañas destinadas a tipos de personas muy específicos por sus aficiones.

Con este modelo, facturó el año pasado algo más de un millón de euros y espera cerrar 2017 con una facturación de dos millones, cerca de la rentabilidad.

"Esperamos cerrar el año siendo rentables, en números positivos. No es fácil, pero está a nuestro alcance", ha asegurado el consejero delegado de beBee, que cuenta con unos 40 empleados y sedes en Alcobendas (Madrid) y Miranda de Ebro (Burgos), además de una oficina comercial en Nueva York (Estados Unidos).

Una red social española creada por un grupo de profesionales experimentados en el sector digital.

"Me gustaría contarte la típica historia de garaje, pero no es así", ha bromeado Javier Cámara, responsable junto a Juan Imaz, presidente de la compañía, de un equipo de profesionales con bagaje en proyectos digitales, como el correo electrónico Mixmail o la empresa de mercadotecnia Canalmail.

Estos profesionales, especialistas en modelos digitales rentabilizados a través de publicidad, considera beBee su proyecto más ambicioso y ha invertido unos seis millones de euros en esta empresa.

"Soñar es gratis, es un nicho no cubierto, y, ¿por qué no podemos pensar en grande y ser la primera plataforma social europea?, ya que, exceptuando Spotify, todas son americanas. ¿Por qué no llegar a 500 millones de usuarios", se ha preguntado el consejero delegado de beBee.