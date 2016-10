Dos de cada tres personas en España usan Internet a diario, la mayoría a través del móvil

Ocho de cada diez personas de 16 a 74 años han usado Internet en los tres últimos meses, y dos de cada tres lo hacen a diario, según la `Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares` correspondiente a 2016 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).



De acuerdo con los resultados de la encuesta, hecha pública este lunes 3 de octubre, el 77,1% de los hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años dispone de ordenador, un porcentaje es ligeramente superior (1,2 puntos) al del año pasado, mientras que el resto de productos TIC este año se mantiene en los niveles de 2015 o experimenta una bajada, como el vídeo y el DVD.



En concreto, el estudio muestra que el 99,3% de los hogares dispone de teléfono (fijo o móvil) y el 75,9% tiene ambos tipos. Así, un 2,6% de los hogares dispone únicamente de teléfono fijo, mientras que un 20,8% tiene exclusivamente teléfono móvil para comunicarse desde el hogar. La implantación del teléfono móvil se mantiene en los mismos niveles que en 2015 (96,7% de los hogares).



Sobre el número de hogares con acceso a Internet, el informe muestra que el 81,9% de tiene acceso a la Red, frente al 78,7% del año anterior, de modo que hay más de 13 millones de viviendas familiares con acceso a Internet en España. En cuanto al tipo de conexión, 13 millones de viviendas (81,2% de los hogares) usa banda ancha (ADSL, red de cable,...), medio millón más que el año anterior. Por su parte, la banda estrecha tiene una presencia testimonial.



La encuesta del INE revela que el principal tipo de conexión a Internet por banda ancha se hace a través de un dispositivo de mano (teléfono móvil de última generación --al menos 3G--, etc.) con un 80,1% de las viviendas con acceso, seguido de la línea ADSL (48,3% de las viviendas con acceso), la red de cable o fibra óptica (37,5%), otras conexiones fijas de banda ancha --vía satélite, WiFi público o WiMax- (8,1%) y las conexiones móviles de banda ancha --vía modem USB o tarjeta-- (6,6%). En este sentido, se constata un descenso en más de 10 puntos en la conexión por ADSL respecto a 2015, e incrementos en red de cable o fibra óptica (9,6 puntos más) y en dispositivos de mano (3 puntos más).



Quienes aseguran no tener acceso a la red indican que ello se debe a que no necesitan Internet (67,4%), a que tienen pocos conocimientos su uso (41,3%) y a que los costes del equipo son demasiado altos (25,6%) o los de conexión resultan demasiado elevados (20,7%). No obstante, estos dos motivos económicos han registrado 3,5 y 6 puntos menos, respectivamente, que en 2015.



MENORES Y TIC



El 94,49% de los menores (de 10 a 15 años) usan el ordenador y el 95,2% usa Internet. Además, en 2015 la disposición de móvil en las niñas superaba en más de cinco puntos a la de los niños, mientras que en 2016 se ha reducido a 2,1 puntos. Por otro lado, la disposición del móvil se incrementa a partir de los 10 años, hasta alcanzar el 93,9% en la población de 15 años. La¡ disposición de móvil aumenta 2,8 puntos respecto a 2015 y crece por tercer año consecutivo. Así, repuntó 3,5 puntos en 2015 y 0,4 en 2014.



En relación con el uso de las TIC que hacen las personas de 16 a 74 años, la encuesta revela que más de 27,7 millones de personas (80,6%), han usado Internet en los tres últimos meses (+1,9 puntos respecto a 2015), siendo el dispositivo más utilizado el teléfono móvil (93,3%), seguido del ordenador portátil (57,8%), el de sobremesa (45,4%), la tablet (41,5%), la Smart TV (16,3%) y otros dispositivos móviles (11,7%). En este sentido, quienes dijeron haber utilizado una Smart TV lo hicieron para ver películas o videos (71,7%) y ver televisión emitida por Internet (63,4%).



Casi el 90% de los internautas (+4,7 puntos) declara haber utilizado algún tipo de dispositivo móvil para acceder a Internet fuera de casa o centro de trabajo. El 88,2% ha accedido mediante teléfono móvil. El 94,9% se conectan a la Red al menos una vez a la semana, porcentaje similar al del año anterior. Estos usuarios son, aproximadamente, 26,3 millones de personas (el 76,5% de la población). Además, casi 23 millones de personas se conectan a diario, el 66,8% de la población de 16 a 74 años.



COMPRAR POR INTERNET, EN AUGE



Sobre el comercio electrónico, la encuesta apunta que el 34,9% de la población ha comprado por Internet en los últimos tres meses (+2,8 puntos) y mientras que más de 17 millones de personas (el 50,1% de la población) han realizado operaciones de comercio electrónico alguna vez en su vida. Los productos/servicios más comprados son alojamiento de vacaciones (55,1%), material deportivo, ropa (52,4%), viajes (49%) y entradas para espectáculos (46,9%).



Así, el número medio de compras se sitúa en torno a 4,3 compras (+0,3 puntos) y el gasto medio estimado es de unos 270 euros en esos tres meses (10 euros menos que el año anterior). Por tanto, el gasto promedio de cada compra se aproxima a los 63 euros (-7). Además, el 70,8% siempre o casi siempre compara precios o productos en diferentes webs o apps, 68,1% siempre o casi siempre lee los comentarios de otros clientes y el 54,5% que siempre o casi siempre consultaba la información de sitios web de minoristas, productores o proveedores de servicios.



Si se atiende a la nacionalidad, el porcentaje de españoles que utilizan Internet es inferior al de los usuarios extranjeros (más de tres puntos). Igual sucede con los usuarios frecuentes.

Sin embargo, y como en años anteriores, la práctica de realizar compras a través de Internet es mayor en el caso de los españoles (más de nueve puntos).



BRECHA DE GÉNERO



La brecha digital de género (diferencia de puntos entre hombres y mujeres en los indicadores de uso de TIC) ha aumentado en 2016 en los principales indicadores analizados (uso de Internet en los tres últimos meses, uso frecuente de Internet y compras por Internet),rompiendo así la tendencia histórica observada en años anteriores.



Por comunidades autónomas, las que tienen mayor porcentaje de usuarios de Internet en los tres últimos meses son la Comunidad de Madrid, País Vasco, Aragón, Navarra, Cataluña y Baleares, todas ellas por encima de la media española. Éstas, junto con Cantabria, presentan también los mayores porcentajes en uso frecuente de Internet y en compras por Internet.



Asimismo, la encuesta del INE revela que un 61,6% de las personas que han utilizado Internet en los 12 últimos meses ha contactado con las administraciones o servicios públicos a través de Internet; y el 73,5% de los usuarios de Internet en los 12 últimos meses han suministrado algún tipo de información personal a través de la Red.



INQUIETUD POR LOS DATOS



Preguntados por su grado de preocupación respecto a que sus actividades online puedan estar siendo monitorizadas para ofrecerle publicidad a medida, el 61,1% muestra algún tipo de inquietud por este tema, el 17,3% está muy preocupado y el 43,8% algo preocupado.



En este punto, el 17% asegura utilizar algún software anti-rastreo para limitar la capacidad de seguimiento de sus actividades en Internet, mientras que el 78,6% usa algún software o herramienta de seguridad informática. Sobre su grado de confianza en Internet, el 32,5% respondió que poco o nada, el 58,5% respondió que bastante y el 9% que mucho.



Finalmente, el 66,8% de los usuarios de Internet en los últimos tres meses participa en redes sociales de carácter general, como Facebook, Twitter o Tuenti, creando un perfil de usuario o enviando mensajes u otras contribuciones. Este porcentaje es similar al de años anteriores, según la encuesta elaborada por el INE.