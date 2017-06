El comercio electrónico se dispara: ¿estás preparado?

Lo cierto es que este nuevo ecosistema en el que están entrando las empresas requiere contar con los conocimientos adecuados para lanzarnos a las ventas por internet. Las opciones son muy variadas, pero la realidad y la creciente competencia en todos los nichos de negocio, hace muy recomendable contar con la ayuda de una empresa que se ocupe de manera externa de nuestra estrategia en internet. Las agencias de marketing pueden ayudar a tu empresa a lanzar de cero el nuevo proyecto, o si eres una empresa con presencia en la red, a crear definitivamente una campaña que os haga despegar.

Vamos a ver las caras más importantes de la llamada estrategia digital y cómo una agencia nos puede ayudar a multiplicar el resultado en ventas de nuestra empresa, con una inversión estratégica y bien definida

Los principales objetivos y retos de la estrategia digital en los que una agencia de marketing centrará su trabajo

Como en cualquier reto empresarial, la estrategia es la base del éxito. El entorno digital tiene una serie de características muy diferentes en relación con la estrategia offline. Ni el entorno de trabajo es el mismo, ni el lenguaje y mucho menos las maneras en las que debes penetrar en tu target. A diferencia del marketing más tradicional, el digital te permite centrar y definir a tu público objeto de una manera más eficiente y con mayor impacto. Estas virtudes lo hacen muy atractivo, pero requiere de unos conocimientos específicos y técnicos que hacen necesaria la presencia de un agencia de marketing online con un equipo completo detrás.

Los campos de trabajo que la agencia trabajará para que tu negocio venda más y haga del entorno digital su buque insignia son los siguientes:

-La web de tu negocio como escaparate mundial: la web de tu empresa, cuente con un sistema de venta integrado o no, será el escaparate por el que pasen miles de personas mensualmente y debe tener una serie de características muy importante para que el visitante se transforme en comprador. Toda la página web deberá tener un objetivo: convertir. Por convertir entendemos generar ventas directas a todos los niveles. La conversión pasa, según las opiniones de muchos emprendedores de diversos sectores que podemos leer en blog Conversion, por crear una estrategia de ventas en base a un presupuesto cerrado para la inversión tanto en sistemas de publicidad directos en redes sociales, como en campañas más definidas en buscadores. Estas campañas requieren de un cuidadoso estudio y de un preparación esmerada y basada en la experiencia de la agencia de marketing. Cada euro invertido debe tener rentabilidad para maximizar los beneficios.

-Perfiles sociales cuidados y que ofrezcan una experiencia diferente al cliente: seguro que en alguna de tus redes sociales tienes a empresas que informan constantemente de sus novedades, e intentan venderte alguno de sus productos o servicios cada vez que publican. Está demostrado, que las mejores conversiones (ventas) se producen cuando se ha definido un embudo específico para un producto y el cliente toma la decisión solo y sin que parezca que queremos venderle algo. De ahí que las agencias de marketing online, como agencia rebeldes online, busque una experiencia de compra por parte del usuario que genere más ingresos sin acosar al posible cliente. Acciones como la utilización de redactores expertos en copywriting generan experiencias en el cliente mediante la lectura que le incita a comprar o consumir un servicio de una manera sutil y muy eficaz. Tus redes sociales deben vender, pero son el medio por el que te relacionas con tus clientes o potenciales compradores, no lo olvides.

-Posicionamiento SEO y campañas SEM: seguro que has oído decir que si no sales en Google no existes como negocio. En cierto modo esto es verdad, pero no debes aparecer en los resultados del motor de búsqueda de cualquier manera. Una agencia de marketing se deberá de ocupar de analizar las llamadas palabras claves de tu sector y realizar una campaña de SEO bien definida y con el objetivo de lograr que tu web sea la más relevante del sector para esas palabras clave. Esto se logra mediante acciones como keywordresearh, estructura interna de la web, experiencia de usuario en nuestro site u optimización para móviles. Hasta aquí algunas técnicas de lo que el SEO trabaja, pero también debes contar con el apoyo necesario por parte de una agencia para lanzar tus campañas de SEM. Este concepto que es desconocido para la mayoría de las personas, viene a definir las acciones que tiene como objetivo la venta o el incremento de presencia en internet gracias a la compra de palabras clave en buscadores. No puedes olvidar que se rigen por sistemas de subastas, por lo que una agencia podrá optimizar hasta el último céntimo para que la rentabilidad sea lo más alta posible en relación con la inversión realizada por tu empresa.



Antes de lanzarte al mundo digital, valora la posibilidad de contratar una agencia. Como has visto, y esto solo es la punta del iceberg, las acciones en el ecosistema digital deben ser cuidadosamente planificadas y requieren de muchos conocimientos que las agencias aportan gracias a sus equipos de profesionales especializados en cada uno de los campos. No obstante, lo mejor es guiarte por la opiniones de otros usuarios sobre cómo trabajan determinadas empresas, por ejemplo si observas rebeldes online opiniones, verás como muchos de sus clientes y usuarios opinan sobre cómo trabaja la agencia y cómo han ayudado a mejorar sus ventas o presencia en internet.

Debes adaptarte rápidamente a este nuevo ecosistema, pero no dudes en dedicar el tiempo necesario a tomar la mejor decisión para que la próxima vez que entres en tu web, ya tengas un producto comprado en tu carrito de ventas.