EE.UU. investiga varios ataques informáticos contra varias empresas

El Gobierno estadounidense investiga como una "actividad maliciosa" varios ataques de denegación de servicio (DDoS) registrados hoy contra los servidores de grandes empresas estadounidenses de internet como Twitter, Spotify, Github o el diario The New York Times.



El incidente ocurrió pasadas las 11.00 GMT contra servidores en la costa este de Estados Unidos y duró unas dos horas, en las que usuarios de todo el mundo no pudieron acceder a numerosas páginas web o bien sufrieron constantes interrupciones.



En ese período las empresas de gestión de servidores como Dyn y Amazon Web Services intentaron contener los problemas de conexión con sus direcciones numéricas de DNS, que canalizan el tráfico de internet.



El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, confirmó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está "monitoreando la situación" y va a investigar en profundidad estos ataques.



El DHS, recordó Earnest, "es la agencia gubernamental encargada de controlar nuestra seguridad en el ciberespacio y la coordinación con el sector público y privado para proteger los intereses de Estados Unidos en el ciberespacio".



Las empresas de internet afectadas anunciaron que también están investigando las interrupciones de servicio que han sufrido, que podrían estar vinculadas a ataques DDoS, en los que los piratas informáticos intentan saturar las respuestas de servidores con una oleada de demandas de acceso falsas.



Según DyN, una empresa de manejo del funcionamiento de internet basada en la nube, que gestiona estos servicios, sus ingenieros están trabajando en este asunto debido a los "incidentes que se están registrando actualmente", para mitigar sus efectos.



El primer ataque de que dio cuenta DyN tuvo lugar a las 07.10 horas (11.10 GMT) y, según el servicio, afectó "principalmente a sus clientes en la costa este de los Estados Unidos".



Twitter confirmó que su servicio se mantuvo inaccesible en algunas partes del mundo durante dos horas "por fallos en la respuesta de servidores DNS", similar a los problemas que detectaron Zendesk, una empresa de software de relación con clientes, o Github, el más popular repositorio de código y colaboración en programación.



Tras informar del restablecimiento de sus servicios unas dos horas después de la primera alerta, DyN dio cuenta a las 13.20 GMT de al menos otro ataque cibernético de estas mismas características, sin que se sepa su origen.



La compañía Amazon, que además de su popular portal de comercio electrónico proporciona a través de su servidor AWS servicios de internet a otras compañías como la cadena de televisión on line Netflix, ha informado de interrupciones esporádicas.



Amazon confirmó que sus servicios ya están funcionando con normalidad y que no puede asegurar con certeza que sus problemas estén relacionados con los ataques DDoS reportados por DyN.