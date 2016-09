Los españoles, víctimas de los fraudes económicos online

En este sentido, cabe destacar que más del 80 por ciento de los delitos informáticos del pasado 2015 fueron fraudes en la Red. Por esta razón, España se ha propuesto como uno de sus principales objetivos «potenciar las capacidades de prevención, detección, respuesta, investigación y coordinación» en delitos cibernéticos. Asimismo, ya se ha puesto en marcha una reforma legislativa para estar en más consonancia con nuestros vecinos Europeos y con la legislación Europea en materias de Estrategias Nacionales de Ciberseguridad.

¿Qué es el phishing y cómo podemos evitarlo?

El phishing es el robo de claves personales de una forma fraudulenta para obtener el mayor beneficio económico posible. Esta práctica de carácter ilegal es un delito de la lesión de privacidad, y está recogida en el artículo 197 del Código Penal como “Hackering”.

No obstante, existen diferentes formas de proteger nuestros datos personales para evitar ser víctimas de los cibercriminales. En primer lugar, desconfía de los remitentes desconocidos, de las faltas de ortografía, y sobre todo de los enlaces dudosos y de los formularios online.

En segundo lugar, actúa con prudencia si recibes un mensaje inesperado con un archivo adjunto. Normalmente, estos mensajes de desconocidos suelen tener virus que quieren robar material sensible como pueden ser los datos bancarios.

En tercer lugar, si recibes un email fraudulento debes bloquear el mensaje y el remitente, así protegerás tu cuenta de este usuario y de sus malas intenciones. Por último lugar, ten cuidado con la gestión de tu privacidad en redes sociales. Muchas veces sin darnos cuenta publicamos nuestros datos personales abiertamente en la web como puede ser nuestro número de teléfono o nuestra ubicación. De hecho, este tipo de información privada puede volverse en nuestra contra y llegar a manos de una persona non grata.

Por esta razón, y en un mundo tan globalizado no hay que olvidar proteger a los más pequeños de la casa. Del mismo modo, la Fiscalía General del Estado ha reconocido un aumento significativo de delitos relacionados con la pornografía infantil y un crecimiento del número de acosos a menores de 16 años.

Una sencilla medida sería no exponer a nuestros hijos a los llamados hackers con juguetes conectados a Internet. Recuerda que no hay ninguna ley que nos exija dar información a los creadores de juguetes, por lo que no dudes en inventar datos. Si aún así, consideras que tienes que dar alguna información personal, siempre es preferible que utilices la tuya propia, ya que sabrás más de seguridad cibernética que tu propio hijo.