Un español crea "Purple", el primer "traductor" para los pacientes con Alzheimer

David Vidal Andrés, un joven español de 27 años con familiares afectados por el Alzheimer, ha creado, junto a la empresa Cuidum, el "traductor Purple", el único del mundo para los pacientes que sufren esta enfermedad.



La aplicación, que ya se conoce como el "traductor simpático del Alzheimer", es una herramienta a la que recurrir cuando los ánimos se encuentran bajos, uno de los "grandes problemas" de los cuidadores y de los familiares con enfermos de Alzheimer a su cargo.



Y es que, según ha explicado el creador, los insultos y las ofensas que suelen recibir los cuidados pueden ser constantes, debido, entre otros aspectos, a que esta patología degenerativa crea alucinaciones y modifica el carácter de los enfermos. Si a estas ofensas verbales se une el estrés propio de una tarea como el cuidado de una persona enferma, se pueden desarrollar casos de depresión, estrés o ansiedad que pueden terminar por dañar la salud física y psicológica del cuidador.

"Purple" traduce esos insultos, gritos o acusaciones que son frecuentes en las personas que padecen Alzheimer.

Es decir, si, por ejemplo, una madre con Alzheimer no reconoce a su hijo y le pregunta quién es, la aplicación le dirá que su madre sabe que es alguien importante pero que la enfermedad no le deja recordar con precisión. Una ayuda considerable sabiendo que estas situaciones son tan frecuentes como dolorosas.



La idea de crear esta herramienta surgió tras asistir a un evento de la GDG Valencia ("Google Developer Group") y descubrir las posibilidades de la inteligencia artificial, lo que, sumado al conocimiento de su creador sobre los actuales retos de las personas mayores y sus cuidadores, le hizo que acudiera a Cuidum, empresa de servicios para el cuidado de personas mayores a domicilio, quienes le han ayudado a que "Purple" llegue al máximo número de personas afectadas.



Se puede usar esta herramienta con el asistente de Google y basta con decir "Ok Google, abrir traductor alzheimer" para que un "smartphone", "Google Home" o una "tablet" con conexión a Internet y sistema Android ejecute la petición de forma instantánea.



En ambos casos, no hay que descargar ni pagar, y es que el objetivo de su creador y de quienes se han sumado al proyecto es echar una mano a todos esos cuidadores que en ocasiones sienten que su labor no está reconocida ni por las mismas personas que reciben sus atenciones.