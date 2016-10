Google cancela la deuda del menor que contrató su servicio de anuncios

Google ha indicado hoy que no ha recibido dinero del menor español que usó un servicio de pago de anuncios para promocionar sus vídeos musicales y que cancela el "saldo pendiente", es decir, que no cobrará la deuda por pagar.



Según la familia del menor, la compañía solicitaba el pago de una cantidad superior a 100.000 euros por el uso de este servicio, contratado "por error" por el niño.



La tecnológica californiana ha sostenido que no ha registrado ningún ingreso directo de la cuenta del chico de 12 años de Torrevieja que contrató el servicio de publicidad por palabras Adwords y que cancelará el cobro pendiente.



"Hemos analizado este caso y no hemos recibido dinero por parte de este usuario. Vamos a proceder a cancelar el saldo pendiente de AdWords", ha manifestado Google en un comunicado.



La madre del niño, Inma Quesada, ha explicado a Efe que su hijo toca la trompeta en una banda musical de Torrevieja y que solía colgar en internet los vídeos de las actuaciones.



Según la progenitora, su hijo y un amigo querían utilizar AdSense con la intención de cobrar dinero por las visitas de sus vídeos, pero se equivocaron y en agosto dieron de alta el servicio Adwords, que conlleva la compra de publicidad.



Quesada, que defiende que su hijo "no tenía ni idea" de lo que hacía, ha denunciado que Google no le solicitó datos como la edad o el número de DNI para la contratación del servicio, nada más que requirió un nombre y una cuenta bancaria.



Fuentes de la tecnológica, que confirman que en este caso ha habido un uso de Adwords pero no detallan a cuánto asciende el importe total de la actividad, han afirmado que para contratar este servicio de publicidad el usuario ha de tener una cuenta de correo electrónico de Gmail en la que se indique que es mayor de 18 años.