Unos innovadores auriculares detectan las otitis y ajustan solos su volumen

Un grupo de alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ha diseñado un prototipo de auriculares inteligentes capaces de detectar patologías como las otitis en estados iniciales e indicar al usuario que se realice una revisión, así como de ajustar su volumen de forma autónoma.



El novedoso dispositivo, denominado HealthEar, mide la salud auditiva del usuario con la realización periódica de un test auditivo similar a la timpanometría y sería especialmente útil para personas que utilizan diariamente auriculares así como propensas a desarrollar problemas auditivos, explican sus creadores.



Desarrollado por los estudiantes del Máster de Ingeniería Biomédica de la UPV Daniel Iordanov, Andima Beitia, Javier Silva y Roque Belda, el proyecto ha sido uno de los galardonados en el concurso First European University Design, impulsado por las multinacionales Analog Devices (ADI) y Würth Elektronik (WE), especialistas en diseño y fabricación de componentes electrónicos.



"El aparato se coloca sobre la oreja y minimiza el ruido dinámicamente, y lo más relevante es que esta reducción se hace atendiendo a las características del ruido externo y lo adapta a la sensibilidad de cada persona en concreto", destaca Roque Belda.



"Cuando el ruido ambiente disminuya, el volumen disminuye consecuentemente y el usuario no tiene que estar pendiente de ajustar el volumen, y evita el riesgo de dañarse involuntariamente por el abuso de volúmenes altos durante prolongados periodos de tiempo", apunta Javier Silva.



Además, incorpora un sistema que permite extraer un valor que cuantifica la salud auditiva, un valor que además es revisado de forma periódica para identificar la aparición de posibles problemas.



"Este avance permite que las personas puedan detectar un problema de forma temprana, acudiendo a tiempo al doctor para poder realizar una intervención que permita minimizar los efectos dañinos de posibles patologías auditivas", sostiene el jefe de Otorrinolaringología del Hospital Clínico, presidente de la Comisión para la detección precoz de la hipoacusia (CODEPH) y consejero médico del equipo, Jaime Marco Algarra.



Aparte del mundo de la electrónica de consumo, esta técnica se podría utilizar para el desarrollo de protecciones auditivas que permitan monitorizar los oídos de trabajadores que se rodeen de mucho ruido ambiente, como obreros, operarios de fábrica o militares, para que tengan más control sobre su salud auditiva.