Internet de las Cosas: cómo formarse en un área en pleno crecimiento

De manera reciente, al panorama de las nuevas tecnologías se ha agregado un nuevo actor que promete copar los avances durante los próximos años: el Internet de las Cosas. Conocido también por su nombre en inglés, Internet of Things, esta nueva tecnología promete aplicar y hacer efectivo el uso de los últimos dispositivos en el hogar y en los objetos cotidianos que cualquier persona utiliza en su día a día. De esta manera se consigue un entorno interconectado en el que todo puede ser controlado desde dispositivos como el teléfono, además de contar con cierta inteligencia para poder hacer más sencilla la rutina de las personas sin una interacción directa por parte de ellas.

Como es natural, esto ha traído consigo un creciente interés en este ámbito por las empresas y negocios que ven en él enormes posibilidades de futuro, derivando en conjunto en la creación de nuevas áreas profesionales y de especialidad en la materia. A medida que la implantación del Internet de las Cosas en el grueso de la sociedad va haciéndose más amplia, las posibilidades laborales en torno a este campo aumentan al mismo ritmo.

Los profesionales del hoy y del mañana

Que las nuevas tecnologías están trayendo consigo una considerable cantidad de puestos de trabajo cualificados es una realidad, así como también lo es que el Internet de las Cosas se encuentra en la actualidad en un crecimiento envidiable y supone, por consiguiente, una oportunidad única para quienes se están formando y ampliando sus horizontes laborales. Al ser un ámbito de reciente aparición, las oportunidades para las personas expertas en la materia y con un amplio conocimiento de la misma abundan y su obtención es asequible para quien se encuentra dispuesto a expandir sus conocimientos.

De ello surgen opciones de formación como los master internet de las cosas, cursis ampliamente especializados en el que las nuevas herramientas, procedimientos y análisis de datos cobran especial relevancia para formar a profesionales altamente competentes. Un claro ejemplo de ello es el master IoT en Madrid impartido en The Cube, uno de los centros neurálgicos de la tecnología y las startups en la capital española y un centro único para el aprendizaje de estos menesteres. No es extrañar, por consiguiente, que la demanda para estudiar alguno de los cursos que ofrece este instituto de Internet of Things en Madrid sea cada vez mayor.

Una formación, por descontado, que tiene mucho que ver con lo que la persona haga y realice cada día en su ámbito particular, siendo objeto de aprendizaje también los entornos más comunes, como el hogar, en los que el Internet de las Cosas puede adquirir una relevancia especial.

Un perfil para los negocios y empresas

Como se ha mencionado, el número de empresas y compañías que ven valor en contar con personas especializadas con el Internet de las Cosas, el análisis de grandes cantidades de datos y el uso de la tecnología en diferentes ámbitos va en claro aumento y se prevé que continúe así en un futuro a corto y medio plazo. Si las previsiones laborales que se tienen en ese espacio de tiempo, por consiguiente, no son todo lo buenas que uno podría esperar, cualquier momento es bueno para formarse en el campo IoT.

La experiencia previa en el sector y la familiaridad con el entorno no es necesaria para poder comenzar unos estudios que, fácilmente, pueden suponer un antes y un después para quienes los cursan. Dentro del propio segmento del Internet de las Cosas, además, es recomendable especializarse en un ámbito o vertiente en concreto, de manera que se pueda crear un perfil capaz de ofrecer servicios con un nivel de minuciosidad y detalle mucho más amplio que la posible competencia a la hora de aspirar a un puesto de trabajo.