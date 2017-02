Móviles con grandes pantallas, cámaras dobles y escáner iris marcarán el Mobile World Congress

Móviles con pantallas que dominan todo el frontal, cámaras duales, sistemas de reconocimiento del iris y fabricados con materiales poco usuales, como la cerámica, son algunas de las tendencias que se verán en Barcelona del 27 de febrero al 2 de marzo en el Mobile World Congress (MWC) 2017.



Además de móviles, que los habrá, y muchos, el MWC mostrará las últimas novedades en dispositivos ponibles y en el llamado Internet de las Cosas (IoT), con los coches conectados como protagonistas, y abordará un año más el despliegue de la tecnología 5G.



A pesar del anuncio de Samsung de retrasar el lanzamiento de su nuevo dispositivo insignia Galaxy S8 tras los problemas experimentados con las baterías del Galaxy Note 7, el Mobile será el escenario elegido por otros grandes fabricantes, como Huawei, Lenovo-Motorola, LG, Nokia, HTC o Sony, para mostrar al mundo sus móviles estrella.



Según los expertos, la gran tendencia hacia la que los fabricantes orientan sus nuevos diseños pasa por pantallas sin prácticamente biseles en las que la información recubre por completo -o casi- el frontal del dispositivo.



Actualmente, marcas como Xiaomi y Honor ya tienen terminales de este tipo, pero compañías como LG, Apple, Meizu o Sony podrían estar preparando terminales en que se maximiza el porcentaje del anverso dedicado a pantalla, sostiene Carles Garrigues, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).



Otro de los aspectos que los analistas esperan ver en el Mobile serán pantallas con resolución 4K y también curvas, así como con cámara doble con funcionalidades diferentes, especialmente en los móviles de gama alta.



Así, por ejemplo, HTC, Lenovo y Xiaomi han utilizado la cámara posterior como una manera de obtener fotografías con un desenfoque graduable del segundo plano; LG ha incorporado lentes de gran angular en una de las dos cámaras y Huawei ha introducido mejoras en la luminosidad, explica Garrigues.



Después del lector de huellas, otra de las innovaciones que se verá en la feria será el sistema de reconocimiento del iris, que representa un paso más en la seguridad de acceso al móvil, y el uso de materiales poco convencionales hasta ahora en el sector, como la cerámica o el cristal, en la fabricación de terminales.



El experto de la UOC destaca que las ventajas de la cerámica son múltiples, como su resistencia a las ralladas, su tacto o la facilidad para esconder la antena en el dispositivo, ya que ésta no interfiere en la señal, aunque sus altos costes de producción hace que aún sea un material reservado para modelos muy exclusivos.



Otra de las tendencias del MWC 2017 será el crecimiento de la realidad virtual y el contenido de 360 grados.



Algunos analistas como Ben Wood, de CCS Insight, anticipan la llegada del nuevo `selfie`: el `surrondie`, una autofoto que no sólo capta los protagonistas, sino todo el entorno en el que se ha realizado la fotografía.



En este sentido, Wood prevé el lanzamiento de algún teléfono inteligente con cámara 360 grados durante el año 2017.



En el apartado de dispositivos ponibles también se esperan anuncios de calado, como el lanzamiento de la plataforma Android Wear 2.0 de Google, el nuevo reloj inteligente de ZTE, Quartz, y otras novedades de Huawei y LG.



Al igual que en 2016, una de las temáticas que centrará muchas de las ponencias y mesas redondas del Mobile será la tecnología 5G, a pesar de que su despliegue definitivo parece que no va a llevarse a cabo antes de 2020 por los elevados costes y el recorrido que todavía tienen por delante las redes 4G.



Precisamente por ello, según la consultora CCS Insight, el protagonismo este año puede ser para el gigabit LTE, en el que muchos operadores ven una oportunidad para ampliar el rendimiento de sus inversiones en las redes 4G.



El gigabit LTE -no confundir con un gigabyte- supone una mejora en el rendimiento de las actuales redes móviles y permite aumentar considerablemente las velocidades de conexión de los dispositivos móviles.



El Internet de las Cosas (IoT) también tendrá su espacio en el MWC, donde mostrarán sus avances empresas de sectores tan diversos como la automoción, la banca, la salud, la agricultura o la construcción.



En este ámbito, los coches conectados serán los claros protagonistas y marcas como Ford, BMW, Seat, Mercedes o Volkswagen presentarán sus últimos avances tanto en sistemas de gestión de movilidad como en interacción de los vehículos con su entorno y conducción autónoma.