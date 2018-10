Orange TV, otro modo de entender la televisión

La oferta televisiva que incluye esta compañía en sus paquetes se ha convertido en esa herramienta de éxito con la que quieren seducir a un público cada vez más exigente. Hay otros competidores directos en el mercado a los que hacer frente, competidores que gozan de la misma popularidad y que también lanzan suculentos paquetes al mercado. Así que vamos a ver a continuación qué es lo que realmente ofrece Orange televisión para ganar esta partida y conseguir ganar clientes.

¿Qué ofrece Orange TV?

Para superar al resto de grandes compañías y seguir siendo líderes del mercado incluso con la incursión en el mercado de las empresas low cost de telefonía, el proveedor de servicios telefonicos naranja ha tenido su ingenio para volver a deslumbrar a los consumidores con paquetes atractivos que suelen incluir telefonía (Fija y/o móvil), internet y televisión. En este artículo vamos a centrarnos en la inmejorable oferta de Orange televisión.

Y es que Orange te ofrece todo el contenido online en un solo paquete de TV, así que podrás ver lo que quieras, cuándo y dónde sea, en calidad HD, con las temporadas completas de las series que más éxito han cosechado y pudiendo disfrutar de Orange Series en exclusiva y con calidad 4K.

Orange Series es un nuevo canal de series a la carta, el primer canal en España que ofrece calidad 4K. Podrás ver las temporadas de estrenos de series como Snatch y Shut Eye, o acceder a los todos los capítulos de series míticas, como House of Cards, Breaking Bad o Better Call Saul. Un canal con más de 1.000 horas de contenidos para que puedan disfrutar todos los miembros de la familia, y con calidades de HDR y Dolby Digital 5.1.

Con Orange TV Cine y Series, además, tendrás a tu disposición un enorme catálogo de películas de éxito, disfrutando de sus 35 canales que te ofrecen la programación más variada.

Por otro lado, si te gusta el fútbol, está de enhorabuena, con Orange TV podrás acceder a los mejores partidos de la La Liga y La Champions desde tu televisor, tu móvil o tu tablet, para que no te pierdas ni un segundo de emoción en el terreno de juego estés donde estés.

Y sin importar el terminal ya que podrás disfrutar del mejor fútbol en tu smartphone, tablet o en tu portátil personal desde cualquier sitio, no es necesario ni que te conectes desde tu casa. Además, para que no utilices datos de los que dispones en tu tarifa, tienes a tu alcance 1 GB extra de datos para disfrutar del servicio de Orange TV.

Y es que este es uno de sus mayores atractivos, encontrar entre los completos packs que te ofrece la compañía naranja de telefonía, el Orange TV fútbol con el que vas a poder disfrutar de todos los partidos de Liga, Copa del Rey, Champions League, todo el fútbol internacional…

Pero no solo Orange TV

Efectivamente, y tal como decíamos al comenzar este artículo, aunque todas estas ofertas son muy tentadoras, la televisión es esa especie de joyas que lanzan las compañías para poder atraer a un mayor número de clientes. Pero no la única, no nos podemos olvidar que hay que evaluar otros factores a la hora de decantarse por la contratación de una empresa u otra. Así que creemos relevante señalar que esta empresa de telefonía móvil es líder indiscutible por ofrecer la mejor relación calidad precio, tanto en su servicio de teléfono fijo, como móvil y en conexión de internet por fibra o ADSL.

Con el aval de una compañía ampliamente consolidada en el sector de las telecomunicaciones que sigue creciendo cada año a un ritmo imparable, la televisión es como la guinda de pastel, rica y deliciosa, pero es que para decidirse por Orange como proveedor de servicios online sobran los motivos.

Si ya eres cliente de Orange, pero aún no has dado el salto a la televisión de calidad que te ofrece, echa un vistazo a sus promociones y no dudes en hacerte con el pack que más te convenga, con todas las series y el cine que siempre has querido ver en la mejor calidad. Y además, para los amantes del deporte rey, todo el fútbol te está esperando. Hazte de Orange televisión y empieza a disfrutar estés donde estés.