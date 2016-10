Problemas con los que puedes encontrarte al crear un blog

Ha llegado el momento. Después de mucho pensártelo, has decidido que vas a crear un blog. Esta vez va en serio. Te has empapado de lecturas apasionantes que hablan de las bondades de tener un blog, de mostrar tu opinión y sabiduría al mundo. Tras la teórica toca la práctica. Y efectivamente, no todo es tan sencillo como parece. Palabras que suenan a chino, términos que te recuerdan a otras cosas, problemas técnicos que vete tú a saber cómo se solucionan. No todo el mundo absorbe a la misma velocidad la información y, ni mucho menos, es capaz de trasladarla de una mera lectura a la realidad. Estos son algunos de los problemas que te puedes encontrar al realizar tu primer blog (y sus posibles soluciones).

Mi nombre de dominio está ocupado. Te habrás dado cuenta. Querías ponerle a tu blog un nombre sencillo, fácil de recordar, que tenga que ver con lo que vas a dedicarte a escribir. Pero la terminación .com está ocupada. Y la .net también. Y hasta la .org. Sí alguien se te ha adelantado porque internet hace muchos años que existe y tu idea ya la tuvo otra persona hace tiempo. ¡Pero tranquilo! Tienes dos opciones: una, elegir un nombre más original: hacer juegos de palabras, incluir incluso un guion en la futura URL de tu sitio. E incluso inventarte una marca que será distintiva. Hay que ser imaginativo. Si no lo eres o prefieres aplazar para otro día y estás erre que erre con ese primer nombre que crees que es el ideal para el concepto de blog que quieres crear, no pasa nada: existen cientos de terminaciones en las que seguramente tu dominio esté libre. Basta con escoger una que te guste, y listo.

No sé qué hosting escoger. Si es la primera vez que vas a crear un blog lo ideal es no complicarse. Si no tienes ni idea de inglés, y aunque la tengas todavía no te aclaras con el lenguaje que se te viene encima, lo ideal es escoger un alojamiento que tenga soporte en español (muy importante, porque al principio requerirás en más de una ocasión su ayuda) y que permita crear una web en Wordpress (o cualquier gestor de contenidos que prefieras) con sólo un click. En las características de los mismos ya suele aparecer esa opción. Recuerda que es tu primer sitio en la red y que los comienzos van a ser complicados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hace falta que adquieras el plan con mayor capacidad de almacenamiento, pues al principio tendrás pocas visitas. Ahorra ese dinero e inviértelo en el siguiente problema que verás una vez haya empezado a rodar el blog.

No me lee nadie. No te hagas ilusiones y creas que desde el primer día te lloverán cientos y miles de visitas por haber escrito un par de posts. A duras penas lo leerán tus amigos, conocidos y saludados pero porque no paras de compartirlo en tus redes sociales. Así que si quieres tener más visitas, aparte de contar con un contenido único y que enganche a tus futuros lectores, deberás esforzarte por ser constante en tus publicaciones y por empezar a entender esas siglas que tanto habías visto hasta ahora y que de la misma manera habías obviado. El SEO, que no es otra cosa que el posicionamiento en buscadores, hará que tus artículos aparezcan en los primeros resultados de los motores de búsqueda para los temas en los que te hayas especializado. Y recibirás visitas de gente que no conoces e interesada en la materia que manejas.

No me aclaro con el SEO. Perfecto, ya sabes qué es el SEO pero a duras penas puedes dedicarle tiempo entre los artículos que estás escribiendo para tu blog, el autobombo que estás dando de él en las redes sociales y los problemitas que ya da de por sí emprender una nueva aventura en la nube. Por ello, la mejor solución si tu contador de visitas se parece a un paquete de rosquillas es dejar en manos de una agencia seo el siempre laborioso trabajo del posicionamiento web. SEO Posicionamiento Perfecto, como bien indica su nombre, se encarga precisamente de eso: de pulir los pequeños detalles que puedan presentarse en tu flamante blog y, sobre todo, hacer que éste empiece a tener la visibilidad que merece. Dejar en manos de expertos con cientos de clientes satisfechos tu blog permitirá que puedas dedicarte a lo que mejor se te da y por lo que decidiste, tras superar varias piedras en el camino, crear tu espacio online. Si dispones de presupuesto es la mejor opción que puedes tomar, ya que gracias a su trabajo verás como el grifo de Google se abre y, en consecuencia, lograrás la audiencia que siempre anhelaste. Confiar en profesionales, igual que lo hiciste para adquirir un dominio o un hosting, te evitará quebraderos de cabeza y a la larga, fidelizará un sinfín de nuevos lectores con los que llevar tu sitio al siguiente nivel.