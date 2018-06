Romuald Fons: "El SEO es mucho más fácil de lo que la gente cree, pero requiere tiempo y trabajo”

El fundador de la agencia de SEO BigSEO Marketing, inconformista y emprendedor por naturaleza, apostó un día de finales de septiembre de 2015 por cultivar su marca personal en Internet y hoy en día es una gran referencia internacional en la enseñanza del SEO a través de su web y su canal de Youtube. En esta entrevista nos rompe algunos mitos sobre este mundo tan aparentemente sofisticado.

¿Dónde o cómo crees que debe empezar alguien que quiere aprender SEO para dedicarse profesionalmente a ello?

Pues me atrevo a decir que el mejor inicio posible es mi canal de Youtube ahora mismo. Pero no ya porque lo diga yo, sino porque lo dicen 90.000 personas y cada vez se suscribe más gente.

Yo creo que el SEO es algo demasiado vivo como para que se pueda explicar dentro de un temario fijo, como puede ser en una facultad o en un libro, porque cada día cambian cosas.

Yo mismo, desde que hace unos meses empecé mi primera formación de pago, la Armada Digital, ya tengo tres lecciones que regrabar porque hay aspectos que han cambiado. Por eso el SEO no tiene sentido explicarlo de una forma que no sea dinámica.

El SEO hay que consumirlo en blogs o en vídeo, es lo que hay. Y ahora mismo el canal de referencia en SEO de habla hispana, y el segundo con más suscriptores del mundo, es el mío.

Cada vídeo está pensado para que la gente pueda aprender y avanzar de forma divertida y la curva de aprendizaje está muy bien medida.

Eso es lo que ha hecho que mucha gente acabe entrando en mi canal y que esté creciendo tanto.

¿Es tan complicado el SEO como puede parecer desde fuera?

El SEO en sí puede llegar a ser algo que suene muy complicado. Y a eso es a lo que muchos profesionales del SEO se han dedicado hasta ahora. Como si su trabajo fuera hacer lo que es sencillo muy complicado para que nadie sepa cómo hacerlo y que nos tachen de magos, cuando en realidad lo difícil es hacer de lo complicado algo fácil.

Conocer las bases del SEO es mucho más fácil de lo que la gente se cree, pero porque nos lo han vendido como complicado.

Otra cosa es que quieras llegar a dominarlo todo. En ese caso el SEO es una disciplina muy compleja que una persona únicamente no puede abarcar. Porque hace falta programación; hace falta site admin; hace falta, por supuesto, creación de contenidos, marketing, copywriting; hace falta análisis, analítica a saco… Hacen falta tantas cosas que una sola persona no puede.

Pero aprender las bases para posicionar tu negocio, para ser capaz de lograr tráfico para tu web, eso está al alcance de cualquier persona si lo hace bien. Y yo en mi canal lo explico para hacerlo posible.

¿Entonces nunca veremos una carrera de SEO en las universidades?

No, no, no… A ver, sí que se estudia en las universidades, pero lo que ocurre es que se estudia mal. Ése es el problema, que se explica mal.

Yo sé de profesores de universidad que hace un año vinieron a hablar conmigo y no tenían ni idea de SEO. Empezaban en el mundillo y ya con una charla mía, verse cuatro vídeos y haberse leído cuatro blogs, están de profes en una universidad o un máster.

Y entonces piensas “madre mía, cómo va a salir la gente de ahí”. Los grandes profesores, los que realmente pueden explicar lo que de verdad funciona en cada momento, están fuera de las aulas. Por eso, y porque me gusta, yo hago un esfuerzo por enseñar y por seguir creando cosas nuevas constantemente.

Sólo pueden explicar cosas los que se pasan el día haciendo cosas, dado que el SEO cambia muy a menudo. Y eso te lo encuentras con cuentagotas. Hay muchos profesores de SEO, pero gente que realmente esté experimentando con el SEO y explique lo que hace, hay muy poca.



Al hilo de todo esto. Si se puede ganar tanto dinero con el SEO, por qué hay tanta gente que se dedica a enseñarlo en lugar de estar forrándose.

Lo primero y evidente es que hay mucha gente que dice haber ganado dinero, pero que no lo ha ganado. Y que la forma más fácil de ganar dinero ya se sabe: en la fiebre del oro los que más se enriquecieron fueron los que vendían palas.

Hay mucha gente que explica cómo hacerlo, pero que jamás ha pasado de 600 u 800 euros, si llegan, en ingresos con Adsense, por ejemplo.

Yo por eso saqué públicamente mi cuenta en tiempo real y dije: “Mirad, 18.000 euros y esto lo hice yo desde cero”. Entonces vieron la realidad: se puede. Eso sí, yo tardé tres años en conseguir eso, no lo hice de un día para otro.

El SEO es una disciplina que requiere tiempo y trabajo, como cualquier otra. Y en muchos casos, más que otras. Seguro que hay muchos trabajos que tienen mejor retorno que el SEO. Pero, bueno, el SEO tiene otras ventajas: es un tema tecnológico, lo puedes hacer desde cualquier sitio con tu ordenador, aprendes cada día a hacer cosas nuevas…

A poco que uno se mueva en las redes sociales interesado por el mundo del SEO se da cuenta de que hay una inflación de nombres y que salen nuevos de debajo de las piedras cada dos por tres. ¿Dirías que hay o se está gestando una burbuja en el SEO y el marketing digital?

En cuanto a gente que dice que sabe de SEO… Mmmmm… No, no, lo que sí que hay es mucha gente que se vende como profesional SEO y que está poco preparada. Pero esto creo que pasa no únicamente en el mundo del SEO, sino en todos los sectores. Porque si hablamos de coaching, alucinas.

Entonces, sí que hay intrusismo, pero ya no porque sea SEO sino por cómo funciona Internet. Internet ahora mismo lo que ha permitido es que, a base de fuerza bruta, el retorno sea positivo y puedas ganar mucho dinero.

¿Cómo funciona eso?

Yo, por ejemplo, no sé nada de nutrición, pero te aseguro que si quisiera en un mes facturaría 50.000 euros vendiendo un infoproducto de nutrición.

¿Y eso cómo se hace? Pues te compras un curso de alguien, lo reescribes con tus palabras, te vas a Facebook, te gastas, yo qué sé, mil euros en anuncios y ganas 10.000. Pues bueno, te gastas esos 10.000 y ganas 30.000 o 50.000. Y es así. Con un euro llegas a 1.000 personas. De todas esas personas, con que te convierta una, ya te sale rentable.

Ése es el problema. Bueno, tampoco es un problema si se utiliza bien. Pero la gente no sabe todavía bien la cantidad de vendehumos que hay por ahí o no sabe cómo detectarlos. Hay mucha gente que se cree todo lo que le venden.

Y va a seguir pasando porque ha pasado siempre, solo que con las redes sociales los anuncios de pago te permiten hoy en día llegar a mucho más público en menos tiempo. Es por esa inmediatez y amplificación, pero no es la culpa del SEO. ¡Pobre SEO!