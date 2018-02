Samsung presentará su 'smartphone' Galaxy S9 el 25 de febrero en Barcelona

La empresa ha hecho hincapié en sus avances en el desarrollo de cámaras y ha incluido en el anuncio el número nueve, que parece revelar que el 'smartphone' Galaxy S9 protagonizará el acto.

Samsung ha anunciado la convocatoria de un evento para el próximo 25 de febrero que servirá para desvelar sus nuevos productos móviles de gama alta. La cita apunta a servir de escenario de presentación de dispositivos como los 'smartphones' buques insignia Galaxy 9 y Galaxy 9+, ya que la compañía surcoreana ha incluido un número nueve en la imagen que anuncia el evento.

La cita ha sido bautizada como 'Unpacked' ('Desempaquetado'), una denominación que ya tuvieron eventos previos de la marca que sirvieron para dar a conocer oficialmente predecesores de estos terminales como el Galaxy S8, en 2017, o el S7, en 2016.

From 02.25.2018. #Unpacked will change how you experience everything. pic.twitter.com/llrGt0Q6gF

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) 25 de enero de 2018

En el anuncio, Samsung ha hecho hincapié en la cámara de sus próximos dispositivos. Sin ofrecer detalles técnicos ni visuales, la firma asiática solo ha incluido el lema 'The Camera. Reimagined' ('La cámara. Reinventada').

Este evento tendrá lugar en la Fira Montjuïc de Barcelona, un día antes del inicio del Mobile World Congress 2018, que se celebrará entre el 26 de febrero y el 1 de marzo. Filtraciones previas ya habían dado por seguro que Samsung aprovecharía esta feria tecnológica para presentar, un año más, su próximo 'smartphone' de gama alta.