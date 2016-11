Para qué sirven las cámaras espía

No tenemos setenta ojos, sólo dos y son para toda la vida. O debería. Como sea, la vista es posiblemente el más valorado de los sentidos de nuestra pantalla sensorial. Para todos nosotros es verosímil aquello que vemos. “Si no lo veo no lo creo” o “ver para creer” son algunos de los muchos asertos populares que aluden a la importancia capital de la vista, acomodada en la cúspide de nuestra jerarquía de facultades.