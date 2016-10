Snapchat y Skype, entre las aplicaciones que no protegen la intimidad de los usuarios

AI ha tenido en cuenta cinco aspectos a la hora de evaluar a las compañías en una escala de 1 a 100: Reconoce las amenazas en línea para la privacidad y la libertad de expresión de sus usuarios; aplica por defecto la encriptación de extremo a extremo; informa a los usuarios de las amenazas para sus derechos y del nivel de encriptación aplicado; revela información sobre los requerimientos del gobierno a la empresa para que facilite datos de usuarios y la respuesta de la empresa; publica detalles técnicos de sus sistemas de encriptación.



Según ha informado este viernes 21 de octubre Amnistía Internacional España, tras este análisis, la organización no gubernamental sitúa a la empresa china Tencent en el último lugar del ránking con una puntuación de 0 sobre 100, siendo la que menos hace para proteger la privacidad de los mensajes, así como la menos transparente.



Por delante de la compañía china se encuentran Blackberry y Snapchat, con puntuaciones de 20 y 26, respectivamente. Por su parte, Skype obtiene 40 puntos y se coloca en el cuarto puesto por la cola, por su "endeble método de encriptación". "Ninguna de estas empresas ofrece la encriptación de extremo a extremo de las comunicaciones de sus usuarios", ha señalado la Amnistía.



A este respecto, Amnistía Internacional aclara que la encriptación de extremo a extremo, que es una manera de codificar los datos para que sólo el emisor y el receptor puedan verlos, es un "requisito básico que deben cumplir las empresas tecnológicas para garantizar que la información privada transmitida mediante sus aplicaciones de mensajería sigue siendo privada".



En este contexto, la organización considera que Snapchat "no adopta medidas suficientes para proteger la privacidad de sus usuarios" ya que, según destaca Amnistía, no ha implementado la encriptación de extremo a extremo ni es transparente a la hora de informar a los usuarios sobre las amenazas para sus derechos humanos o su uso de la encriptación.



"UNA GRAN SORPRESA"



"Si creen que los servicios de mensajería instantánea son privados, prepárense para llevarse una gran sorpresa. La realidad es que nuestras comunicaciones están sujetas a la amenaza permanente de los ciberdelincuentes y del espionaje de las autoridades estatales. Las personas jóvenes, que son las más prolíficas compartiendo datos personales y fotografías a través de aplicaciones como Snapchat, están especialmente expuestas", ha afirmado el director del equipo de Tecnología y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Sherif Elsayed-Ali.



En el lado opuesto se halla Facebook (Facebook Messenger y WhatsApp), que obtiene la máxima puntuación con 73 puntos sobre 100. Para Amnistía Internacional, de las once empresas evaluadas, Facebook es "la que más utiliza la encriptación para responder a las amenazas para los derechos humanos, y la más transparente sobre las medidas que está adoptando".



Sobre Apple, la organización ha apuntado que ha obtenido una puntuación de 67 sobre 100, al ofrecer encriptación completa de extremo a extremo en todas las comunicaciones a través de sus aplicaciones iMessage y Facetime. No obstante, ha advertido de que "debe informar mejor a sus usuarios para que sepan que los mensajes SMS son menos seguros que los enviados a través de iMessage", así como adoptar un protocolo de encriptación "más abierto, que permita su plena verificación independiente".



"El futuro de la privacidad y la libertad de expresión en línea depende en gran medida de que las empresas tecnológicas ofrezcan servicios que protejan nuestras comunicaciones o, por el contrario, las sirvan en bandeja a miradas entrometidas", ha concluido Elsayed-Ali.