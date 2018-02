Todo lo que debes saber sobre la seguridad en tu dispositivo móvil

Nuestro Smartphone se ha convertido en un enorme almacén de datos personales y privados que no deberían quedar expuestos a terceras personas por inexperiencia nuestra y es por esa razón que hoy hemos recopilado algunas pautas de seguridad que todos deberíamos seguir para proteger a seguridad de la información almacenada en nuestros dispositivos móviles.

Peligros a los que nos exponemos

Esta es sin lugar a dudas la era de la información y de la tecnología móvil. Es por esa razón que la seguridad debe convertirse en una parte importante de nuestra vida diaria, siendo que ocupamos varios minutos del día enviando mensajes a nuestros familiares y amigos, muchas veces con información personal y privada, que no debería ser utilizada por ninguna otra persona. Igualmente, por medio de nuestros dispositivos solemos realizar operaciones bancarias y por lo general no nos percatamos de que la conexión Wi-Fi que utilizamos puede ser el canal por el que se filtre la información de nuestros datos bancarios, cosa que por supuesto no es nada recomendable.

Minimizar los riesgos de seguridad existentes en los dispositivos móviles no es nada tan complicado como parece. Las brechas de seguridad han sido disminuidas considerablemente por las últimas actualizaciones de los sistemas operativos más utilizados como iOS y Android. Lo m{as común en dispositivos móviles es el ingreso de malware, que son programas maliciosos que se insertan y ejecutan dentro del dispositivo donde se instalan, por supuesto, sin que el usuario haya autorizado tal acción. El objetivo de este tipo de software puede ser increíblemente variado, yendo desde obtener datos personales almacenados en el caché de nuestro aparato, hasta realizar suscripciones a servicios por medio de la utilización de nuestros datos bancarios, aunque en mayor o menor medida, todos los objetivos de un malware son negativos para los usuarios.

Lo peor del asunto, es que dada la forma en que estos funcionan, ni siquiera solemos notar su presencia, porque operan en segundo plano y solo los reconoce el antivirus que previamente tengamos instalado en el dispositivo.

Muchas empresas de casino online de las que se encuentran en auge actualmente, tienen protocolos de seguridad especiales para prevenir estos casos desde sus propias aplicaciones, recomendando siempre a sus usuarios que solo accedan a sus plataformas con aplicaciones oficiales y no desde las de terceros.

En general, la recomendación es instalar un antivirus que constantemente se actualice para detectar este tipo de programas, instalar aplicaciones únicamente provenientes de sitios de confianza, preferiblemente de la propia tienda de aplicaciones de cada sistema operativo y aun así, antes de realizar la instalación comprobar los permisos de seguridad que la misma exige, hacer una revisión de los comentarios de usuarios para percatarse de cualquier cosa que ofrezca cierta desconfianza.