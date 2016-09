¿Transformar el aire en agua potable con tecnología?

Transformar el aire incluso contaminado en agua potable ilimitada o silenciar ronquidos con un dispositivo nasal externo que usa tecnología similar a la de los auriculares son algunas iniciativas presentadas por empresas emergentes en el marco de DLD, la mayor feria de innovación y alta tecnología en Israel.



Una de las empresas ha desarrollado una novedosa máquina ya operativa que se conecta a la red y mediante un consumo eléctrico "eficiente" o reducido genera en unas pocas horas tanta agua como uno desee para consumo humano que se almacena en un tanque, han explicado sus responsables.



Aunque reconocen que el aparato es muy grande todavía, el sistema puede instalarse en cualquier lugar o país en donde escasee este recurso natural como en África o en Asia o en zonas en donde los ríos estén contaminados y no se pueda beber agua, han añadido.



Otro proyecto novedoso que busca financiación en esta feria de innovación para seguir desarrollándose es un dispositivo para silenciar los ronquidos, con una tecnología que usa algoritmos para predecir cuando se producen y así bloquearlos.



Este aparato, que ha recabado ya una buena suma de dinero para su implementación con la plataforma de micromecenazgo "Indiegogo", sigue en desarrollo, con el objetivo por ejemplo de diseñarlo aún más pequeño y cómodo de llevar, según sus responsables.



Cientos de empresas emergentes de todo el mundo participan en la feria DLD en Tel Aviv, que concluye mañana y que durante esta semana ha impregnado aún mas de innovación si cabe esta ciudad con la mayor concentración "per cápita" de "startups" en el mundo, con una cifra de entorno a 1.500, que representa un total de 28 por kilómetro cuadrado o una por cada 290 habitantes.



El propio diseño de la feria es de por sí muy innovador, con multitud de conferencias de alto nivel, talleres, paneles y actos para hablar de innovación repartidos por distintos lugares emblemáticos de la ciudad.



Entre otros se incluye el museo de Arte; la pintoresca "HaTachana", una antigua estación de tren rehabilitada o el popular "Rothschild Boulevard", una avenida convertida en eje de encuentros abiertos a todo el mundo, para hablar de innovación, con expertos y emprendedores debatiendo amistosamente sobre emprendimiento en multitud de bares y restaurantes.



Los temas sobre los que se intercambian ideas en plena calle son de lo más variado: realidad aumentada, analítica inteligente de datos para ciberseguridad, agricultura automatizada, plataformas virtuales, aplicaciones para las finanzas, ciudades inteligentes.



En esta macroferia participan también las mayores aceleradoras y fondos de inversión de todo el mundo, además de multinacionales como Amazon, Google, Facebook, EMC, Microsoft, GM, Amdocs, SAP, Applied Materials, Orange, Cisco, Samsung, etc.



Esta edición del festival ha tenido un toque femenino con una atención especial a la mujer emprendedora. De hecho, la treintena de empresas emergentes premiadas en el marco de la competición internacional "Start Tel Aviv" están fundadas por mujeres.



Con ocho millones de habitantes, en Israel unos 285.000 trabajan en la industria tecnológica, mientras que las mujeres que desarrollan software son el 15 % de esa cifra, según los datos.



El objetivo es elevar ese porcentaje al 50 % en el caso de las mujeres en el horizonte de una década, ha explicado Ruth Polachek, fundadora y presidenta de "she codes", una ambiciosa comunidad de mujeres israelíes desarrolladoras de software, que se ha unido de forma voluntaria para motivar y ayudar de forma altruista a el colectivo femenino a formarse en programación.



En sólo tres años en funcionamiento más de 10.000 mujeres algunas sin conocimientos técnicos se han vinculado con esta plataforma social israelí.



Entre otras actividades, organiza cientos de actividades mensuales en Israel en compañías tecnológicas y universidades, con más de 200 voluntarias, ha añadido esta emprendedora de 33 años creadora hasta el momento de cuatro empresas emergentes, de las que tres están funcionando.