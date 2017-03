Twitter permite silenciar palabras o nombre de usuario para evitar el acoso

Twitter anunció hoy nuevas medidas para luchar contra el acoso, entre ellas poder silenciar cualquier palabra o nombre de usuario de manera que no aparezcan nunca en la línea de tiempo.



La red de "microblogging" introdujo los primeros filtros de palabras el pasado año, pero sólo eliminaban las palabras o los nombres de usuario de la pestaña de notificaciones: los tuits que las contuvieran seguían apareciendo en la línea de tiempo.



Con los cambios hechos públicos hoy los filtros también tendrán vigencia en el torrente general de tuits.



Además, el usuario podrá decidir si esos filtros se mantienen activos un día, una semana, un mes o de forma permanente.



Asimismo, se podrán silenciar las cuentas que tengan como foto de perfil el avatar de Twitter (usuarios conocidos como "huevos") o a aquellos miembros que no hayan asociado a su cuenta un correo o número de teléfono verificados, medidas con las que espera frenar y desalentar a los troles, cuya actividad tóxica es uno de los principales problemas de la red.



A través de las notificaciones de la aplicación móvil, la compañía informará a los usuarios que reporten comportamientos abusivos de que ha recibido la denuncia y, en el caso de que decida actuar contra esas cuentas, del resultado de su intervención.



Estos cambios se activarán en los próximos días o semanas, precisó la compañía tecnológica estadounidense en un comunicado.



La red de "microblogging" también recordó que puede limitar el alcance de los mensajes de un usuario cuando su comportamiento sea sospechoso y que trabaja para que sus algoritmos sean capaces de detectar de forma automática actitudes abusivas, aun cuando no sean denunciadas. EFE