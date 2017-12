"Orgullo galego" promueve una campaña en Facebook para "boicotear" los peajes gallegos

Lleva ya casi 300.000 visitas y compartido más de 5.500 veces. El Facebook "Orgullo galego" graba un paso entre Pontevedra y Rante en un coche y explica como "boicotear" los peajes de Audasa.

El conductor explica que "cuando llego junto la ventanilla digo que no tengo dinero y solicito el derecho de paso". El trabajador le pide el carnet de conducir y el domicilio. El conductor explica que "el domicilio no estoy obligado a darlo". Y añade: "Nunca me reclamaron nunca hicieron nada". Para finalizar el vídeo, el conductor reivindica el excesivo precio y anima a gente que pase por la cabina y solicite el derecho de paso.