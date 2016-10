El abuelo "kung-fu" de Glasgow

Un tuit compartido 5.000 veces entre usuarios de la red social por todo el mundo. En dicho comentario hay un vídeo que muestra a un hombre realizando patadas de kárate mientras se mueve alrededor de la calzada.

"¿Puede alguien por favor venga recoger su da del jardín de mi vecino?". Así comentó Laura el vídeo que había subido de su vecino tras practicar artes marciales. La serie de movimientos del individuo son captadas en el vídeo. Una patada de espaldas al garaje, un remate hacia delante, un par de vueltas... y viralmente conocido.

can someone please come collect there da from my neighbours garden pic.twitter.com/DnRErUZTHn