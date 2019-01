Andalucía te espera con los brazos abiertos

La región más grande del sur de España tiene mucho que ofrecer. ¿Todavía no la conoces? Pues una buena forma de empezar es visitando dos de sus capitales más emblemáticas y populares: Sevilla y Córdoba.

Sevilla tiene un color especial

Seguro que has escuchado la canción miles de veces, pero es probable que no hayas reparado demasiado en su letra. Lo cierto es que todo es verdadero, no hay ni una sola palabra inventada. ¿Quieres comprobarlo por ti mismo? Visita Sevilla porque estamos seguros de que no te defraudará.

Empezando por los propios sevillanos, que tienen un carácter alegre y abierto. Se sienten muy orgullosos de su ciudad y están deseando mostrarla al forastero, que el mundo entero conozca bien las bondades y maravillas que albergan sus famosos barrios. ¿Te suena alguno?

Seguro que sí: la Macarena, la Santa Cruz, el Arenal o Triana. Cada cual mantiene intactas su solera y carisma, en otras palabras, han sabido conservar perfectamente su identidad, sin cerrarse en absoluto a la llegada de los nuevos tiempos. ¡Es un placer pasear por sus calles!

El centro de Sevilla es esplendoroso. Comenzando por su famosa calle Sierpes, donde encontrarás algunos de los locales y comercios más antiguos de la urbe además de tiendas de marcas, y continuando por la Avenida de la Constitución, otro de los principales ejes de la ciudad.

Si quieres saber más acerca de los lugares que ver en Sevilla y de los sitios para visitar en Sevilla, lo mejor es que contactes con una buena empresa de visitas guiadas en Sevilla. Nadie como ellos para exprimir todas las posibilidades y hacer de tu estancia un viaje realmente especial.

Aquí hay mucha vida los doce meses del año. Sevilla tiene una época estival extremadamente calurosa. Seguramente ya hayas escuchado en los medios de comunicación que se baten records de altas temperaturas todos los veranos. Es por esto que te aconsejamos cualquier otra época del año para conocerla.

Primavera y otoño son momentos ideales, pero ten en cuenta que encontrarás mucho turismo y quizás sea algo más cómo apostar directamente por el invierno. ¡No te preocupes! Las temperaturas son suaves y es raro que en algún momento haga verdaderamente frío.

Sevilla va a sorprenderte por su personalidad, es una ciudad única en el mundo con un legado histórico y cultural que quita el hipo. Este es tu destino ideal si lo que buscas es una ciudad ambientada al máximo y visitas a monumentos majestuosos dentro de un marco urbanístico impecable. Te enamorarás seguro, no digas que no te hemos advertido.

Córdoba, un sueño para los románticos

La ciudad ideal para visitar en pareja, no te quepa ninguna duda. ¿Estás buscando el destino para sorprender a esa persona especial? Aquí tienes la solución que nunca falla. Una ciudad en la que todo se confabula a vuestro alrededor para vivir una experiencia mágica y emocionante.

Los recuerdos serán para siempre y permanecerán imborrables a lo largo del tiempo. Pero ¿qué es lo que tiene que la hace tan diferente y tan romántica? Bien, a Córdoba se la conoce como la ciudad de las tres culturas: la cristiana, la judía y la musulmana. Los vestigios de todas están por todas partes.

Se trata de la ciudad Patrimonio de la Humanidad más extensa del mundo. ¿Puedes imaginarlo? Su casco antiguo es el segundo centro histórico más antiguo de Europa. En lo que sí es la primera es en belleza en todas las callejuelas y rincones. ¡Te dejarán sin aliento, ya lo verás!

Seguramente habrás oído hablar de la catedral-mezquita. Es sin duda uno de los monumentos más significativos no ya solo de Andalucía, sino de todo el país.

Ya desde la Edad Media, Córdoba fue una ciudad importante en tanto que era la más culta y opulenta del mundo. Ya contaba con aquel entonces con más de un millón de habitantes que disfrutaban de condiciones urbanísticas que no existían en ningún otro lugar del mundo, como la iluminación de calles y alcantarillado. Las ciencias, las letras y las artes se desarrollaron deprisa.

Así fue como Córdoda fue el germen del Renacimiento en España. Hasta hoy nos ha llegado su legado histórico. Entre sus murallas se encuentran las huellas que dejaron las tres diferentes culturas que convivieron aquí. El encanto turístico se ve respaldado por una excelente gastronomía.

Si no tienes claro qué visitar en Córdoba aparte de la propia mezquita de Córdoba, tenemos una buena opción para ti. Echa un vistazo a estas visitas guiadas por Córdoba, te asombrarán la cantidad de lugares que hay por conocer en esta bella ciudad. ¿Ya sabes por dónde quieres empezar?

Si tienes unos días libres, no te lo pienses. Quedarse en casa no es buena idea cuando tienes tanto por descubrir, ¡y muy cerquita además! Así que haz las maletas y dirígete al sur. Vivirás momentos inolvidables que se te quedarán grabados para siempre.