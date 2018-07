Un angustioso viaje de una chica con tres hombres en un coche compartido

La estremecedora historia de Aitana, una chica que utilizó un coche compartido para hacer un viaje, se ha hecho viral en las redes.

A través de un hilo de Twitter, @AitanaFillol ha relatado lo que sufrió como pasajera en un vehículo en el que viajaban tres chicos, que la acosaron, la amenazaron y la hicieron sentir incómoda durante todo el trayecto.

Voy a contar lo que me acaba de pasar en un viaje de blablar porque tengo una impotencia y un pánico en el cuerpo que es que no sé qué hacer — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Era un viaje de 3 horas. Han tardado como una hora y cuarto en llegar. En teoría, según la app, yo era la única pasajera pero cuando he llegado he visto que eran 3 tíos 19 de julio de 2018

Mi novio me ha acompañado al sitio donde había quedado con el conductor y allí me he despedido de él. Al subir al coche he pensado lo típico: vaya, soy la única chica — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

El conductor y el copiloto eran de otros países y hablaban entre ellos en inglés. El que tenía a mi lado, amigo de ellos, era español y no sabía hablar en inglés, cosa que ha aprovechado para marearme a mi todo el viaje — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Bien. Lo primero que me ha dicho, susurrando casi: Ese era tu novio? Le he dicho que sí y ha estado preguntándome si tengo otros novios o amantes. Yo he empezado a estar incómoda porque vaya, es que no me ha preguntado ni cómo me llamo y además con ese tono de mierda — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Yo miraba hacia la ventana para evitar la conversación con él, pero el seguía: y por qué no te ha llevado él a Valencia, en vez de djar que vayas con un conductor que es psicópata? Rcordemos q el cnductor era su amigo pro estaba hablando en inglés con el otro y no nos escuchaba — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Entonces yo me he empezado a acojonar. Me ha entrado muchísima ansiedad y él lo sabía, yo evitaba todo tipo de contacto visual pero era inútil porque no paraba de hacerme preguntas aunque yo tuviera la cabeza apoyada en la ventanilla — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018