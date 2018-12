El anuncio de Navidad de Campofrío: "El humor un bien de primera necesidad"

El humor, un objeto de lujo en tiempos difíciles, es reivindicado como "bien de primera necesidad" en "La tienda LOL, donde se compra el humor" en el anuncio de Navidad de la empresa Campofrío, protagonizado por Antonio de la Torre y Silvia Abril, entre otros, y dirigido por Daniel Sánchez Arévalo.

El tradicional spot reivindica los las bromas "de todo tipo" como parte de la idiosincrasia de la sociedad española y coloca a los protagonistas en una joyería donde se compran chistes para bodas o cenas de Navidad, pero también sobre feminismo, colectivos como los gitanos o los discapacitados e incluso sobre la exhumación de Franco.

Junto a Silvia Abril y Antonio de la Torre, aparecen en el anuncio numerosos actores y humoristas españoles como Belén Cuesta, Quique San Francisco, David Broncano, Rober Bodegas, Juan Manuel Montilla (El Langui), el periodista Jaime Peñafiel o el dúo musical Azúcar Moreno.



En el anuncio se muestra la tienda, regentada por De la Torre y Cuesta, en la que Abril escoge, entre una gran variedad, el chiste que mejor le encaja, en el que no falta un pequeño homenaje a Chiquito de la Calzada.

Broncano en concreto pide un chiste de exhumaciones, mientras que Jaime Peñafiel bromea con los chistes de la monarquía y por otro lado Rober Bodegas, que no encuentra financiación por sus chistes, es ayudado por las Azúcar Moreno, en referencia a la polémica surgida por sus chistes sobre gitanos.

Visión de la empresa

"Nuestra idea siempre en los anuncios de Navidad es hablar o poner en relieve algo fundamental en nuestra vida. Hemos querido reconocer la importancia de reirse y de los chistes y el lugar que ocupan en nuestra forma de disfrutar de la vida", ha declarado hoy en la presentación del anuncio en el Círculo de Bellas Artes, Javier Portillo, director de márketing de la marca de embutidos.

La presentación en este espacio no ha sido casual, ya que el Círculo de Bellas Artes fue el lugar escogido para rodar el anuncio a finales de noviembre, que en esta ocasión ha dirigido Sánchez Arévalo, que se suma a la lista de reconocidos directores que ya han participado en esta campaña como Icíar Bollaín, Álex de la Iglesia o Benito Zambrano.

"Si te llaman lo dejas todo porque siempre ataja temas que están muy candentes en la actualidad y generan mucho debate", ha declarado Sánchez Arévalo, que valora que a la compañía "no le tiemble el pulso" para realizar una campaña como esta.

"No eres nadie si no sales en sus anuncios", ha bromeado de la Torre, que ha dicho sentirse "muy ilusionado" por participar en el spot y ha declarado, entre risas, que ahora su carrera artística "ya está completa".

"No hay que tomarse las cosas tan en serio y volver a reírnos", ha declarado a Efe Abril, que considera que el único límite que deba marcar al humor es "el sentido común".



"Hay quien hace un humor más polémico y quien hace un humor más blanco. Me parece legítimo que haya gente a la que no le guste nuestro tipo de humor pero a mí lo que no me gusta no lo consumo y ya está", ha precisado Efe Bodegas, que considera que se debería "quitar trascendencia"a los chistes y las bromas.



"Nadie intenta hacer apología de nada. Lo haces para tu público, al que crees que le parecerá gracioso", ha añadido el cómico, que considera que el límite del humor está en "el Código Penal".