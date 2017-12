Los atractivos de Santa Cruz que hacen que al ciudad crezca día a día

Era a principios de año cuando Infocasas.com.bo hacía un particular pronóstico de lo iba a suceder en Santa Cruz de la Sierra, la ciudad boliviana que equiparó a un “laboratorio en crecimiento”. Lo hacía a partir de la observación de un fenómeno evidente, como era que las grandes capitales occidentales ya no invierten en proyectos revolucionarios a nivel urbanístico o, al menos, no son comparables a los de las ciudades en pleno desarrollo.