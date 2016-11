El Black Friday se ha convertido en todo un gran evento

El Black Friday tiene su origen en Estados Unidos. Sin embargo, y con el paso de los años (como con casi todas las costumbres procedente de los países americanos) se ha ido instaurando en nuestra sociedad de forma bastante natural, aupando el consumismo de la misma gracias a la increíble facilidad que tienen este tipo de promociones de suscitar a la gente a la hora de realizar unas compras impulsivas fruto de los precios bajos y la diversidad de promociones, en las cuáles no se compra por necesidad, sino tan solo debido a que se rebajan ciertos productos. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido con una práctica como el Black Friday, la cual no ha hecho más que crecer en popularidad poco a poco, y con cada edición que se ha celebrado se ha ido afianzando en todos los comercios y negocios con el paso de los años gracias al buen número de ventas que ofrece, haciendo crecer los beneficios de los mismos en un porcentaje bastante alto. Tanto es así, que existen multitud de códigos y cupones descuento como los ofrecidos por Cupooon los cuáles abaratan aún más las transacciones, sin hacer que las marcas pierdan ni un ápice en sus beneficios.

Motivos por los cuáles este evento ha triunfado de forma tan masiva

La razón de este gran triunfo con respecto a la implementación del Black Friday en nuestro país quizá sea debida a su proximidad con respecto a la Navidad, ya que es la última oportunidad dentro de la época navideña para poder comprar los regalos y detalles que vas a ofrecer bajo el árbol a tus familiares y amigos los días de Reyes a un precio competitivo. Ya que todos sabemos que aquellas personas que realizan las compras de los regalos a última hora acaban por gastarse mucho más dinero, ya que la Navidad es sin duda alguna la fecha con mayor número de ventas de todo el año, y ello conlleva que no solo los precios no sean rebajados durante dicha época, sino que además sufran un incremento de su precio. No os dejéis engañar por la falsa sensación de rebajas y precios en oferta, ya que todo está perfectamente maquinado a sabiendas de que la gente va a comprar si o sí, ya que al fin y al cabo es la tradición en esta época. Por tanto, las verdaderas oportunidades se trasladan al Black Friday. Aprovechar este nuevo suceso lleno de oportunidades en forma de descuentos es sin duda alguna la opción más inteligente de cara a la Navidad si se quiere ahorrar dinero, ya que es un nuevo acontecimiento, con promociones muy suculentas para promover la fidelización de clientes anuales e instaurarlo en consecuencia como un nuevo evento destinado al consumo, en el cual no solo podrás encontrar grandes ofertas, sino que existen distintas páginas y medios los cuále sofrecen descuentos y cupones como los ya mencionados, los cuáles podrás añadir al precio ya de por sí rebajado del producto en cuestión, haciéndote con una auténtica ganga. La mayoría de productos ofertados suelen ser de carácter tecnológico. Sin embargo, no es ni mucho menos una oferta excluyente a los mismos por lo que si te informas al respecto seguramente encuentres promociones que afecten a todo tipo de útiles y servicios.