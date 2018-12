La bloguera Lovely Pepa anuncia que se casa

La "influencer" de 30 años publicó desde Gustavia, capital de la isla francesa de San Bartolomé, una foto con un anillo colocado en su dedo anular de la mano izquierda con la foto de su pareja sonriente al fondo, y el texto "I said yes" (he dicho sí). La viguesa, una referencia de influencers sobre todo de moda y que tiene 1,7 millones de seguidores en dicha red social , recibió múltiples felicitaciones, entre ellos personajes muy conocidos.