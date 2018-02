La broma pesada de Amaia y Alfred que hizo salir de plató a Pablo Motos

Amaia y Alfred, ganadores de Operación Triunfo 2017 y representantes de España a Eurovisión, estuvieron en el Hormiguero de Antena 3 hablando sobre su experiencia en el reality y sobre su amor. Bueno esta última cuestión fue en la que basaron los cantantes su inocentada al presentador.

Pablo Motos les preguntó por su historia de amor. Alfred, muy serio, contestó: "Esto dijimos que no, que ya está. Ya lo hemos hablado antes con Jorge Salvador (el productor del programa) y hemos quedado en que de esto ya no vamos a hablar, que se puede hablar de música, ¿no?". Una salida que dejó noqueado al presentador: "Bueno, si no os apetece, no"

"Dime sólo qué es lo que más te gusta de Amaia", le preguntó Motos, pese al "enfado" de Alfred. "No, no, no que hemos dicho que no. ¿Podemos hablar de música no?", continuó el cantante , mientras ella le acompañaba negando con la cabeza. "No, no, no", respondían.

Tras unos momentos tensos, Amaia se rió para decir que todo era una broma. El presentador se levantó de su asiento y abandonó el plató durante unos segundos. Al final, quedó todo en una anécdota divertida y la pareja continuó la charla.