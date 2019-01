Cepeda y Twitter, una relación amor-odio

El cantante Luis Cepeda fue el protagonista de las redes sociales tras una petición a los twitteros de su comunidad. Una demanda que se volvió en su contra dede el primer momento. El exconcursante de OT pidió que "si alguien podía diseñar una imagen promocional donde aparecieran los lugares y fechas de los conciertos de la gira de su disco".



"Hola, ¿alguien que se anime a hacer un cartelito así guay para Instagram con todos los conciertos?", dijo el artista. Un tweet que levantó la originalidad y la crispación de muchos usuarios.

Rare cris ascended to epic cris pic.twitter.com/a9DGtPMJMj

Hola, Cepeda. Como estás tan a favor de que la gente trabaje gratis (a cambio de ser mencionado) me he descargado tu disco de forma pirata. Pero no te preocupes que aquí tienes tu mención: @cepedaoficial.

Un saludo. pic.twitter.com/Xrn4CLvlUP