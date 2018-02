¿"City of stars" o "Lo malo"? La audiencia tiene la última palabra

Sí, hace casi una semana que la Academia más conocida de la televisión cerró sus puertas, pero al programa todavía le queda cuerda para rato.

Por lo pronto, el próximo martes los ya exconcursantes volverán a pisar el plató que ha sido su casa en los últimos tres meses.

La noche promete mucho, ya que sonarán los temas más emblemáticos de la edición. La lista ya se ha hecho pública, con una última canción que decidirá el público: "City of stars" o "Lo malo".

"City of stars" fue la primera canción que interpretaron juntos Amaia y Alfred, la pareja más famosa del momento. Pero además, fue la primera en la que los concursantes tocaron en directo el piano, y también una de las actuaciones que más gustó de la edición.

"Lo malo", por su parte, es la canción con la que Aitana y Ana Guerra podrían haber representado a España en Eurovisión, un tema que gustó y enganchó a muchos y muchas.

Para votar es necesario hacerlo vía Twitter, a través de la cuenta oficial de Operación Triunfo.

Críticos y defensores

Mientras tanto, la red social ya se ha hecho eco de las canciones escogidas, con opiniones para todos los gustos.

¿Habrá una segunda "OT Fiesta" para contentar a los fans?

No entiendo nada. Mimi saliendo la primera tiene más protagonismo que media academia y "City of stars", el tema más mítico de esta edición, no está entre los elegidos. Menuda chapuza. #OTDirecto9F

No entiendo que en una gala de lo mejor no esté sí o sí "City of Stars", "La Bikina", "No puedo vivir sin ti", "Quédate conmigo", "Amar pelos dois", "Manos vacías" etc.

Llamadle de otro modo, no estáis realmente reviviendo las actuaciones que han marcado la edición. #OTDirecto9F