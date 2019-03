Comprar lentes de contacto online es más económico que en tiendas

El mundo cuenta con multitud de aspectos que merece la pena verlos con claridad. En efecto, el sentido de la vista es uno de los más importantes para poder ver qué ocurre en nuestro alrededor y disfrutar de todo lo positivo que nos brinda la vida. De este modo, asistimos al hecho de observar edificios impresionantes o lugares de la naturaleza verdaderamente mágicos. Sin embargo, muchas personas padecen defectos en la visión que con el paso de los años se pueden agravar como la miopía, el astigmatismo o la hipermetropía. Para ello, existen soluciones verdaderamente eficaces como usar gafas o lentes de contacto.

En el segundo de los casos, observamos cómo las ventajas de su utilización son considerables respecto a las gafas, pero ¿sabías que aumentan estas ventajas si adquirimos las lentillas online? En este artículo, descubriremos todos los detalles relacionados con estos aspectos.

Descubre cuáles son las ventajas de la compra de lentillas online

Ver para creer. Es la mejor forma de darnos cuenta de que aquello que estamos viendo se corresponde con la realidad. Al hilo de lo que comentábamos anteriormente, la utilización de las lentillas en nuestra vida comporta un sinfín de ventajas que merece la pena conocer. La más evidente de ellas es el hecho de tener un campo visual completo con el que poder observar sin problemas.

Además de ello, resulta más cómodo por el hecho de que nos hay que limpiarlas muy a menudo, salvo dejarlas en el líquido. Asimismo, gracias a las lentillas tendremos la posibilidad de cambiarlas de forma más cómoda y económica en caso de que nos aumenten las dioptrías. En el caso de las gafas, resulta mucho más molesto y costoso por el hecho de adquirir lentes nuevas para la montura.

Más allá de este tipo de ventajas a nivel general sobre el uso de las lentes de contacto, lo cierto es que comprar lentillas baratas online comporta una serie de beneficios muy interesantes a tener en cuenta. En primer lugar, destacamos que la comodidad y el precio respecto a las ópticas tradicionales, son los aspectos más destacados que propician que la adquisición de las lentes de contacto a través de Internet esté más en auge.

La reducción de los precios se explica por el hecho de que hay ahorro respecto a costes operacionales fijos presentados por los distribuidores online respecto a las tiendas físicas. Por otra parte, no hay que olvidar que se trata del mismo producto pero a un precio menor. El número de fabricantes de productos ópticos es bastante escaso y por ello, las ópticas tradicionales compran los productos a los mismos fabricantes que lo hacen los lugares online.

Los distribuidores de lentillas online pueden vender el mismo producto a un precio más bajo por el hecho de ahorrarse los costes que no tiene por qué repercutir en la calidad del producto en sí. Por otra parte, las tiendas online no tienen la necesidad de revisar tu prescripción para poder enviarte tus lentillas de reemplazo. Sin embargo, es aconsejable que preguntes cuál es en el momento en que compres online.

Debes saber que existen distintas lentillas en función de cuál sea su uso y la necesidad que tengan nuestros ojos. A modo de ejemplo, si padecemos sequedad en nuestros ojos o tenemos vista cansada, las lentillas de hidrogel de silicona son perfectas para ello. Por otra parte, existen lentillas que se pueden llevar de 12 a 14 horas diarias y otras que únicamente se pueden portar por 8 horas. En estos casos, lo mejor es escoger aquellas que mejor se adapten a nuestro ritmo de vida y necesidades. Sin embargo, siempre recomendamos la visita al oftalmólogo o al óptico para según qué casos.

Por otro lado, desmitificaremos la teoría de que las lentillas online causan infecciones. Esta información es totalmente errónea, puesto que como hemos avanzado anteriormente, son idénticas a las que se venden en las ópticas físicas. En caso de que las personas padezcan infecciones oculares, pueden deberse al mal cuidado y uso que hagan de sus lentillas o bien a causa de su salud ocular. Todo ello tiene que ver con circunstancias personales de cada persona.

Para evitar este tipo de complicaciones en nuestros ojos, es recomendable seguir unas pautas básicas. La primera de ellas es no sumergir las lentillas en agua bajo ningún concepto y limpiarlas únicamente con la solución, acordándonos previamente de lavarnos bien las manos. Además de ello, es imprescindible renovar diariamente esta solución y mantener los porta lentillas bien limpios y secos periódicamente. Por último, no hay que olvidar que llevar las lentillas más tiempo y horas de lo indicado no es recomendable.

Ahora que conocemos cuáles son las ventajas que tiene la compra de lentillas online, es el momento perfecto para hacerlo y descubrir todo un mundo de posibilidades, lugares y rincones que quedarán grabados para siempre en nuestra retina.