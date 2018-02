Consejos para quien quiere hacer turismo en Vietnam y Tailandia

Cuando hablamos de viajes a lugares exóticos, rincones misteriosos y culturas milenarias, es imposible no pensar en destinos asiáticos. No solo China o Japón, sino también países de la zona del sudeste asiático, como Tailandia o Vietnam, destinos que de un tiempo a esta parte se han puesto de moda. Si te apetece viajar a Vietnam o conocer Tailandia ten en cuenta unos cuantos consejos para que disfrutes del viaje al máximo.

Lo primero, tómate las cosas con calma

Si haya algo que abunda en estos dos destinos son los lugares que merece la pena visitar. Hay tantos sitios, enclavados en ciudades o alejados de la civilización hasta el punto de pensar que te has perdido, que no puedes esperar verlo todo en un solo viaje, por mucho tiempo que le puedas dedicar.

Ciudades como Bangkok o Hanoi, las capitales, tienen tantas cosas que se necesita más que un solo día para poder verlas. Además, de un punto a otro las distancias son muy grandes y te pueden llevar horas. Por eso, viajar de noche en tren o autobús puede ser una buena manera de aprovechar el tiempo. Hay vagones de tren que son muy cómodos y que no tienen nada que envidiar a una habitación de hotel, aunque evidentemente son más caros que una plaza normal.

No intentes verlo todo, porque no verás nada

Siguiendo la línea del punto anterior, no intentes programar visitas rápidas para intentar ver todo de una vez. Lo único que conseguirás será acabar no viendo nada, y es mejor ver bien un sitio que correr por toda la ciudad de un lado a otro porque el tiempo apremia. Elige bien los lugares y deja sitio a improvisar un poco, por ejemplo alejándote de la ruta marcada para ver lugares que no aparecen en ninguna guía de viajes.

Viajar organizado es posible

Si huyes del caos y no te gusta viajar sin un grupo organizado, no hay problema. Hay muchas agencias de viajes que organizan rutas por estos países, de distinta duración y recorriendo algunos rincones significativos. Por ejemplo, puedes viajar a Tailandia y Phuket de la mano de Directia Travel, viendo el itinerario y sabiendo en todo momento dónde vais a estar y qué sitios veréis. Al fin y al cabo, no todo el mundo se siente a gusto viajando como mochilero o improvisando su viaje.

Disfruta de la comida sin remordimientos

Si hay algo que llama la atención en Vietnam, Tailandia y otros países del sudeste asiático es que encontrarás puestos de comida y restaurantes en casi cualquier lugar. Y no es de extrañar, porque después de una larga caminata, seguro que te habrá entrado hambre, así que aprovecha para disfrutar de los muchos y ricos platos que se te ofrecen.

Tanto la gastronomía Thai como la vietnamita se caracteriza por tener una base de arroz o pasta, acompañado de verduras y que luego puede llevar pescado o carne de algún tipo. Las especias son fundamentales y muchos sabores son bastante fuertes, así que puede que tu estómago no esté acostumbrado a ellos. Así que no está de más que lleves un par de antiácidos por si acaso. Aún así, no te prives de degustar los platos típicos que ofrecen estos lugares.

En cuanto a los precios, hay para todos los gustos. Los más baratos suelen ser los carritos de comida que además ofrecen un espectáculo cuando ves cómo te la preparan. Seguramente has visto vídeos en los que se hace el famoso pad Thai o el Hot Pot vietnamita. Si prefieres comer sentado, tienes bares y restaurantes en los que se lleva la comida a la mesa. Aunque estos son algo más caros, pero también se pueden encontrar sitios económicos.

Lleva un control de los gastos

La moneda que se utiliza en estos países tiene un valor muy bajo. Por ello, puede que te abrume un poco cuando ves que algo cuesta unos miles, o que pierdas un poco el equilibrio y gastes más de lo que esperabas. Por eso, es fundamental estar siempre al tanto de lo que cuesta cada cosa en tu moneda. Utiliza una calculadora si es necesario y apunta todo el dinero que llevas gastado. Así no tendrás problemas y siempre te saldrán las cuentas.

Otro detalle es que intentes llevar siempre efectivo, ya que normalmente las tarjetas no se usan. Y en los sitios en los que sí las aceptan, te cargarán una comisión.

El idioma

Está claro que no vas a aprender vietnamita o tailandés para viajar allí. Tampoco es que te haga falta, porque con un poco de inglés podrás salir al paso. Al tratarse de lugares en los que el turismo internacional es la base de su economía, los carteles y las cartas de los restaurantes suelen estar traducidos.

También puedes reservar tu viaje con guía. Viajar a Bangkok con multidestinos.com te puede salvar incluso si el inglés no es lo tuyo.

No bebas agua del grifo

Las condiciones de salubridad de algunos sitios no son precisamente las mejores, así que no estás de más tomar medidas como beber solo agua embotellada que te sirvan con el tapón sellado. Lleva encima una botella y nunca se te ocurra beber de un grifo. De lo contrario, te acordarás de este consejo el resto de tu vida.

Sobre todo, ¡disfruta!

Hacer turismo en Tailandia y Vietnam es una experiencia única. Tanto si lo haces en un viaje organizado como si decides preparar tus propias rutas e ir por libre, lo más importante es que te lo pases bien. Así que ten a mano esta lista de consejos y sigue las precaucione normales que tendrías en cualquier otro lugar. Pero no te obsesiones y dedícate a disfrutar de destinos impresionantes, paisajes con una gran belleza natural y sitios que parecen estar sacados de un libro de cuentos. Ten por seguro que al volver a casa tendrás la sensación de que necesitas volver.