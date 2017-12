En un control de drogas: "Yo no me drogo" y da positivo en cocaína

Un conductor paró el coche en una vía de Castilla y León tras visibilizar un control de la Guardia Civil. Allí se encontraban los medios, en una mañana normal, para hacer un reportaje audiovisual sobre el consumo de drogas y la conducción al volante.

Ante los microfónos, el hombre afirmaba que no se drogaba y que nunca cogía el coche cuando consumía alcohol. Después de varias preguntas de los periodistas, el agente voltea el detector y desvela que el conductor da positivo en cocaína. Este a su vez se gira diciendo que "que va, que va, hace mucho que no me drogo. Pregúntale a mi compañero".

Ante la sorpresa de los medios, el conductor termina con un "pues ya tengo reportaje". El hombre aseguraba que hacía más de una semana que había consumido cocaína y el agente le explicaba que tendría que someterse a un control más excesivo.

(Vídeo del canal de youtube: Periodista infiltrado)