Cospedal y un tuit en "diferido"

La carrera a la presidencia del Partido Popular estuvo marcada por lo reñido que ha sido el camino hasta las primerarias de ayer. María Dolores de Cospedal, votó en Albacete, con gente conocida a su alrededor, mientras preguntaba cuánta participación había al mediodía. Antes de salir a ejercer su derecho a sufragio en las primarias, publicó un tweet donde se podía leer un texto que compartía bajo este comentario: "Hoy es el día. Muchas gracias por todo a los que me acompañáis en este maravilloso camino".

Hoy es el día. Muchas gracias por todo a los que me acompañáis en este maravilloso camino. pic.twitter.com/9N8cMUi3pb — Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) 5 de julio de 2018

Las respuestas de Twitter

Los usuarios de Twitter no perdonaron a María Dolores de Cospedal. " Esa cita es más falsa que un finiquito en diferido", contesto el primero. Y otro completaba la risa generalizada: " Las citas atribuidas a Cervantes van camino de convertirse en las de Paulo Coelho que puedes encontrar en Google". Otro comentario "suave" explicaba que

"eso no es del Quijote es de la madre Teresa de Calcuta. Una expresidenta de Castilla la Mancha no tiene ni idea del Quijote? Mal vamos".

Un sin fín de comentarios que hicieron que María Dolores de Cospedal se tuviera que retratar de su comentario, a pesar de que ella lo que quería era profundizar en la belleza de las primerarias del PP: "Me lo mandó un amigo por whats app esta mañana, me gustó lo que decía y lo tuiteé. Ahora ya sé que la cita no es del Quijote pero lo que dice sigue siendo válido, incluido lo de que la cosa más fácil es equivocarnos. Y es que es mucho más importante el mensaje que quién lo dice". En vez de arreglar la situación, el vilipendio fue todavía mayor. Los comentarios se volvieron a recrudecer y la pregunta en Twitter era si Cospedal había leído El Quijote. Pero "mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas" Marx pero no Carl", la aconsejó un tuitero. Ahora, Cospedal ya sabe que si es presidenta del PP se tendrá que leer El Quijote. Y si no, también.