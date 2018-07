Críticas a Maluma por una imagen del videoclip de su nuevo tema, "Mala mía"

Maluma la ha vuelto a liar con una de sus últimas publicaciones en Instagram, por la que ha vuelto a ser acusado de machista. En la fotografía, se ve al cantante colombiano en el centro de una gran cama, rodeado por siete mujeres, que le rodean y abrazan, con apenas ropa: mini trajes de baño, ropa interior o incluso sin ella -en una lámpara se ve como cuelga un sujetador-.

Los comentarios que los usuarios han dejado en las redes sociales muestran un rechazo por entender que se trata a las mujeres como objetos o de "crear mujeres que solo creen valer por un cuerpo". Inclusos sus fans le critican duramente: "Me gustabas y me sigues gustando pero tío, relaja un poco, esa foto es machista, te has pasado un poco con esa foto, das la impresión de que para ti una mujer solo es un objeto sexual y nada más".

La foto, como el mismo Maluma explica, pertenece a la grabación del videoclip de su último single, "Mala Mía".