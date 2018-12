El curioso mensaje navideño de Kevin Spacey

Kevin Spacey ha regresado. Lo ha hecho como Frank Underwood bajo un vídeo al que ha llamado Let me be Frank (Déjame ser Frank o Déjame ser franco) en su perfil de Youtube. El actor, que fue condenado por agresiones y acoso sexual en la industria del cine, ha roto su silencio.

El monólogo se inicia mirando a la cámara defendiendo el tono político de la serie televisiva y de las acusaciones en su contra y criticando la sexta y última temporada de la serie.

"Confiaste en mí a pesar de que sabías que no deberías. Así que no hemos terminado, no importa lo que digan los demás. Y además, sé lo que quieres. Me quieres de vuelta", dice a la cámara.

"Por supuesto, algunos lo creen todo y han estado esperando con gran expectación para escucharme confesarlo todo. Solo se mueren por escucharme decir que todo es verdad y obtuve lo que merecía. ¿No sería eso fácil?". Y termina: ""Nunca me vieron morir realmente ¿O sí?".