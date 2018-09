La denuncia de un vecino del casco viejo: ¿somos el water de Ourense?

A veces las jornadas de fiesta dejan ver la peor cara de algunas personas que no saben comportarse y acaban causando molestias a los que le rodean. En este caso la denuncia parte de un vecino del Casco Viejo de la ciudad. Pablo González, que reside en la plaza de la Magdalena, quiso hacer público a través de Facebook las escenas que viven que presencian todos los fines de semana por culpa de algunos ciudadanos "incívicos" que deciden convertir las calles de la zona vieja en sus aseos personales.

"Somos el Water del Casco Viejo de Ourense", asegura en su publicación en la que adjunta las imágenes de algunos de estos "incívicos" individuos que no dudan en hacer sus necesidades en plena calle. Invita a que miren las fotos y observen con atención. Señala que los charcos que se ven en las imágenes "no son de agua precisamente".

"¿Qué se puede hacer cuando nadie toma soluciones a actos incívicos o si la policía no acude a las llamadas?, se pregunta en el texto que acompaña a las fotografías. "¿Somos nosotros los culpables por vivir dónde vivimos o lo son los cerdos que todos los fines de semana nos mean, nos cagan, no nos dejan dormir ante la mirada de la Policía?, añade.

Plantea una serie de preguntas: "¿es ilegal mear en la calle? ¿Es ilegal defecar en la calle? ¿O beber en la calle? ¿Y hacer botellón en la calle?. Se responde así mismo que ante la falta de soluciones tras "tres años de denuncias", que lo ilegal parece que es "vivir en la plaza de la Magdalena".

Un mensaje de denuncia con el que busca poner fin a estos comportamientos y que se alcance una solución para hacer de esta zona de la ciudad un sitio mejor. Y es que en teoría lo que nos diferencia de los animales es la razón, aunque a veces algunos están empeñados en rebatir esa frase. Más de uno debería volver al colegio y aprender un poco de educación.