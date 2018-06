Desatascos en la isla de Tenerife

La particular orografía de Tenerife, con sus pendientes pronunciadas, puede ser muchas veces una fuente de problemas. Las redes de saneamiento no siempre se planifican de la manera adecuada, por lo que se crean atascos y problemas en los desagües. El conflicto se extiende a las zonas rurales, donde las viviendas no suelen estar conectadas con estructuras de alcantarillado. Allí son habituales los problemas en fosas sépticas, que requieren la atención de personal especializado.