Descubre por qué no encuentras pareja si eres joven

Cuando somos jóvenes solemos preocuparnos por aspectos no tan importantes de la vida, como el hecho de no tener una pareja actualmente (aunque si nunca has tenido, sí puede ser preocupante). Sin embargo, esto puede deberse a diferentes motivos y si tú no sabes que estás haciendo mal, entonces te interesará saber cuáles son las razones más comunes por las que las personas no tienen pareja.

Razones por las que tal vez no tengas pareja

Descubre porque no encuentras novio o novia según algunas razones o motivos que pueden afectar tus relaciones personales con otros individuos, que no conozcas más personas o que simplemente no seas un buen candidato para empezar una relación.

Las personas que viven del pasado están destinadas a no progresar en la vida ni superar aquellos acontecimientos positivos o negativos que tuvieron en tiempos anteriores. Todo el tiempo están comparando personas con sus ex, por ejemplo, o tiene miedo por cosas que pasaron en sus relaciones anteriores. Está bien ser ahora un poco más precavido, pero la persona con la que vayas a ligar no tiene por qué aguantar problemas por cosas que no has superado.

Si desde el primer día de conocer a esa persona especial ya estás enviándole frases bonitas de amor con imagenes que suelen encontrarse en internet, obviamente estás haciéndolo mal. Recuerda que la prisa no lleva a nada bueno y a las personas no les gusta sentirse forzadas.

Los individuos que suelen tener muchas expectativas normalmente se decepcionan, ya que llegan a pesar que incluso la otra persona puede ser su alma gemela y que prácticamente es perfecto. Esto es un verdadero problema, porque siempre existirán cosas que no nos gusten de las personas o incluso de nuestras parejas, así que deberás intentar tranquilizarte y entender que nadie es perfecto, sólo necesitas una persona que le resalten más sus cualidades positivas.

Las personas que siempre están pensando negativamente o andan por ahí intentando dar lástima con las cosas malas que les ha pasado, suelen tener problemas para encontrar pareja. Principalmente porque tienen mala autoestima y creen que nadie querrá estar en una relación con ellos; por otro lado, una persona con esas características resulta menos atractiva que otra que es optimista.

Si eres de esas personas que prefieren no asistir a eventos como los que se realizan en Madrid, como por ejemplo las actividades de despedidas muy originales en Madrid (que aunque son utilizadas normalmente en despedidas de soltero originales en Madrid, también es posible contratar dichos servicios para pasar una noche increíble), entonces posiblemente prefieras las cosas más tranquilas.

Eso no está mal, ya que para gustos, colores. El problema está en que posiblemente no estás cambiando de ambiente y cada cierto tiempo es necesario, para permitirte tener nuevas experiencias y conocer a otros tipos de persona.

Muchas veces no tenemos idea de que estamos enfocando mal nuestras relaciones, como por ejemplo cuando sentimos celos excesivos de forma injustificada o cuando nos entregamos por completo rápidamente. El primer caso es una muestra de inseguridad; mientras que el segundo sólo logrará aburrir a la otra persona.



Aunque este problema es uno de los que más preocupa a los jóvenes según Huracán Joven, también afecta a los adultos y personas mayores (algo que hemos comprobado hasta en cotilleos de famosos); ya que la mayoría de personas tenemos miedo de estar solos. Sin embargo, debemos trabajar en nuestras actitudes negativas, tratar de hacer resaltar las positivas, ser nosotros mismos y tratar de cambiar de ambiente cada cierto tiempo.