Diez obras audiovisuales que reivindican el papel de la mujer

En el panorama audiovisual cada vez abundan más las protagonistas fuertes y decididas que rompen con el manido estereotipo de "mujer florero".

Aquí se presenta una pequeña lista de películas, series y documentales a los que merece la pena prestarles atención. Algunas obras son más recientes, como "Big little lies", mientras que otras, como "Todo sobre mi madre", no lo son tanto, pero no podrían faltar en una digna recopilación de la mirada violeta del audiovisual.

Una propuesta para disfrutar de este 8 de marzo al llegar a casa.

Mustang: esta película, dirigida por la creadora Deniz Gamze Ergüven, presenta la dura historia de cinco hermanas turcas. Sus destinos, escritos y dirigidos por sus familiares bajo la influencia de una sociedad patriarcal, pasan por casarse, tener y cuidar de los hijos, mantener la casa limpia y cocinar para todos. Las cinco jóvenes lucharán por cambiar sus futuros, en una atmósfera que se vuelve más claustrofóbica a medida que discurren los minutos.

Chavela: Catherine Gund y Daresha Kyi dirigen este esperado documental sobre la mítica figura femenina de las rancheras mexicanas. Su voz ajada fue capaz de emocionar a medio mundo, mucho más de lo que ella esperó nunca. Como dice Sabina, "quien supiera reír como llora Chavela".

Bar bahar. Entre dos mundos: premiada en el Festival de Toronto y en el de San Sebastián, la película dirigida por Maysaloun Hamoud habla de romper esquemas. Los establecidos por la familia, los amigos e incluso las parejas. Las tres jóvenes protagonistas se convertirán en un apoyo mutuo fundamental y en una razón para continuar en pie, pese a lo que digan los demás. Sus valientes risas serán capaces de levantarse por encima de los gritos, los reproches y los "qué diran". Una película para reflexionar sobre los prejuicios y los estereotipos prefijados, en este caso, de la sociedad de la ciudad israelí de Tel Aviv.

Todo sobre mi madre, Mujeres al borde de un ataque de nervios: Pedro Almodóvar marcó un antes y un después en el cine español, con personajes femeninos irreverentes, indisciplinados y alocados. Estas dos películas son tan solo un ejemplo de las muchas historias que Almodóvar ha contado, y sigue contando, con su particular mirada sobre las mujeres.

Big Little Lies: los discursos de sus protagonistas durante la ceremonia de los Globos de Oro es solo una muestra de lo que se puede ver en la serie. Cinco mujeres, cinco formas de ver la vida, y cinco batallas distintas que acaban confluyendo en la misma trágica noche. Amigas y/o enemigas cuyas historias se entrelazan y se parecen más de lo que ellas están dispuestas a creer. La violencia de género es la gran sombra que sacude cada capítulo, además de los recuerdos tormentosos de una violación sufrida por una de las protagonistas.

House of cards: hace unos días la popular serie estadounidense anunciaba a través del avance de la nueva temporada un cambio sustancial en su trama. El personaje de Clare Underwood (Robin Wright) ocupará la mesa de la Casa Blanca, en vez del ya desaparecido Frank Underwood, es decir, el actor Kevin Spacey. Este fue denunciado en el mes de diciembre por acoso sexual, hecho que provocó su inminente despido de la producción audiovisual.

Rara: la directora chilena Pepa San Martín presenta la historia de una familia con dos madres. El relato está basado en un hecho real ocurrido en Chile hace poco más de doce años. La pareja femenina se enfrentó a la posible pérdida de la tutela de sus dos hijas, por la denuncia interpuesta del padre, al considerar que su hogar no era apropiado para las pequeñas. Una película que, bien pudiendo ser dramática, deja al espectador con una reflexión en su cabeza sobre las familias de padres o madres homosexuales. Estereotipos, prejuicios, miedos y dudas salen a flote en cada fotograma.

Persépolis: Marjane Satrapi presenta su agitada historia vital. Nacida en Irán durante el reinado del Sha, esta mujer vivió en sus carnes los muchos cambios que su país protagonizó durante el último tercio del siglo XX. De una época en la que las mujeres podían vestir a su antojo a otra en la que no pueden mostrar su rostro en ningún lugar público. Una película basada en el libro homónimo que ya se ha convertido en un hito de la novela gráfica.