La Academia más famosa de la televisión cierra sus puertas

El final de una etapa siempre tiene sabor agridulce, y la de Operación Triunfo no será menos.

Amaia, Alfred, Aitana, Ana Guerra y la gallega Miriam se enfrentan a su última gala, la que definirá a los ganadores de esta edición.

Las canciones

Los temas escogidos sacarán lo mejor de los concursantes, que intentará sobreponerse a los nervios y dejar a la audiencia boquiabierta con sus actuaciones.

Cada uno presentará dos temas, además del grupal que cantarán con sus compañeros, el himno de esta edición, "Camina".

Miriam dejará claro su gran potencia vocal con "Invisible" y "No te pude retener", dos temas que le van como anillo al dedo. La eumesa promete emocionar al público tras hacerlo con sus compañeros y profesores en la Academia.

Aitana, la benjamina del grupo, presenta "Chandelier" y "Bang Bang", en los que mostrará su virtuosismo vocálico.

Por su parte, Amaia se sentará al piano con su versión de "Miedo", y con "Starman", de su querido Bowie.

El barcelonés Alfred se subirá al escenario con su trombón de varas con "Don't stop the music" y también con "Georgia on my mind".

Ana Guerra regalará su voz y sus dotes como bailarina de tango con "Volver" y con "Cómo te atreves".

Ojalá disfruten y hagan disfrutar a los demás, y dejen claro que la música surge de la emoción, la pasión y el esfuerzo.

¡Las apuestas para el ganador están abiertas!