Una empresa de pienso para perros transforma el 'WhatTheFluffChallenge' para crear conciencia sobre el abandono

A estas alturas pocas son las personas asiduas a redes sociales que no conozcan o hayan oído hablar del 'What The Fluff Challenge', el reto viral que consiste en "desaparecer" detrás de una sábana para grabar la reacción que tienen los perros ante el truco de magia.

Uno de los últimos en sumarse a este reto ha sido Ganador, una empresa de alimentación para perros de México, activa en Twitter como Ganador Croqueta. Ha sido precisamente en esta red social donde compartieron a través del hashtag del reto su peculiar participación.

Ganador® no podía quedarse atrás en el #WhatTheFluffChallenge. ¡Tienes que ver lo que pasó! 👇 pic.twitter.com/a0ezOVqfxJ

— Ganador Croqueta (@GanadorCroqueta) 7 de julio de 2018

En un giro inesperado de guión, el supuesto dueño del perro desaparece detrás de la sábana, pero lo hace para siempre, entendiéndose así el abandono de su mascota en pleno bosque. El vídeo concluye diciendo: "No abandones. Por la tenencia responsable".

El vídeo forma parte de una campaña para crear conciencia sobre una tenencia responsable de mascotas y, por consiguiente, en contra del abandono, una lacra que se incrementa en periodo vacacional.