Cepeda a Aitana :"Ya no actúo cuando te miro porque no puedo"

Este martes, tras la gala especial OT Fiesta, Luis Cepeda compartió en su perfil de Instagram una foto de la actuación con Aitana, donde volvieron a cantar juntos la canción "No puedo vivir sin ti", de Los Ronaldos. El ourensano ha querido dejar constancia de sus sentimientos hacia la catalana, después de la gala especial llamada OT Fiesta. Estas son las palabras que le dedicaba a su compañera de academia:

"Podrán hablar, podrán decir de todo. A estas alturas que más me da. Ya no actúo cuando canto contigo. No sé que es esto pero lo que sé es que lo es. Yotequieromas. Libre, sea cual sea nuestro camino".

Cambio de letra

Durante la interpretación de la canción de Los Ronaldos, Cepeda cambió una de las partes donde debía decir "yo quiero más" y en su lugar se animó a expresarle a Aitana sus sentimientos, con un "yo te quiero más".

Cepeda ha sido duramente criticado por esto en las redes sociales. Algunos usuarios lo interpretaron como una falta de respeto hacia la joven, porque estaba Vicente presente, el novio de la catalana.

Cepeda se defendía con determinación de los ataques, este mismo miércoles, dejando claro que Aitana ya era sabedora de lo que él siente:

Se os va el hateo de las manos a algunos. He expresado algo de mí en público con conocimiento previo en privado, sin exigir NADA. Ale, a seguir componiendo, que esto ayuda. Besitos. — Cepeda (@Cepeda_ot2017) 14 de febrero de 2018

La respuesta de Aitana

Parece ser que no hay nada más que una bonita amistad entre los dos triunfitos. Mientras que los rumores de ruptura de Cepeda con su novia empezaron a oírse a los pocos días de ser expulsado, Aitana sigue con su novio y, posiblemente para quitarle hierro al mensaje del ourensano, respondía vía Twitter a la declaración de esta forma:

Por ser, por estar y por cuidarme. Es un gran apoyo y sabe que me tendrá ahí siempre. — Aitana (@Aitana_ot2017) 14 de febrero de 2018

Aquí el vídeo de la actuación, donde se aprecia que hay una gran complicidad entre Cepeda y Aitana: