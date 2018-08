Esta es la prueba de lectura que te demuestra lo frustrante que es ser disléxico

¿Eres capaz de leer el texto de la imagen que encabeza este artículo? ¿Y a la segunda? Si no has podido hacerlo o te ha costado mucho esfuerzo, no te preocupes. Este test no viene decirte que eres disléxico, sino a que experimentes lo frustrante que es para una persona que padece dislexia el simple hecho de leer y comprender lo que lee.

La dislexia es la dificultad en la lectura que imposibilita su comprensión correcta. Una de cada cinco personas está afectada con esta dificultad y quien la padece sabe que, como lector, se ve en las circunstancias de emplear más tiempo para leer y reestructurar las letras y las palabras con un sentido coherente.

Daniel Britton, un joven, de 25 años y diseñador gráfico de Kent, Reino Unido, es el creador de la tipografía que hemos empleado para elaborar la imagen que encabeza este artículo. (Por cierto, el texto de la imagen dice: "¿Puedes leer este texto a la primera?").

'Dyslexia' es el nombre que Britton ha puesto para la tipografía con la que pretende que las personas que no padecen este problema se pongan en la piel de los que sí lo hacen, comprobando cómo su velocidad lectora disminuye significativamente cuando a las letras parecen faltarles parte de su estructura.

'Dyslexia' está basada en la tipografía Helvética, sólo que con un 40% menos de su estructura y el diseño forma parte de un proyecto personal que comenzó cuando este estudiante de diseño gráfico de la Escuela de Comunicaciones de Londres con el que decidió aportar su experiencia como disléxico diagnosticado para crear conciencia.