¿Cómo evitar robos en verano? Descubre los consejos de un cerrajero profesional

Nunca se sabe si unos cacos están planeando entrar a robar en una casa o no, pero si existen una serie de recomendaciones que se pueden llegar a cabo para evitar robos en verano y así poder disfrutar de las vacaciones con mayor tranquilidad. Siguiendo los consejos que se muestran a continuación y que recomienda cualquier cerrajero profesional los ladrones lo tendrán mucho más complicado para robar.

Instalar cerraduras de calidad

Los ladrones de hoy en día tienen todo tipo de artimañas para abrir fácilmente una cerradura sencilla por muy segura que pueda parecer. Lo mejor para asegurarse que no podrán entrar por la puerta es instalar cerraduras blindadas. Y si no se puede instalar una cerradura blindada es muy aconsejable contar con al menos dos cerrojos, ya que entorpecerá la labor de los cacos.

En cualquier caso y si se aprecia que la cerradura ha sido forzada lo mejor es contactar rápidamente con un cerrajero para solucionarlo lo antes posible. Abrir una cerradura no es algo fácil y muchos ladrones inexpertos lo dan por imposible tras intentar abrir una cerradura.

Hora de salida del hogar

Los cacos están al acecho siempre en los barrios intentando averiguar qué vecinos se van de vacaciones y cuando lo hacen. Para evitar miradas indiscretas lo mejor cuando nos vamos de vacaciones es salir a horas tempranas en las que no haya apenas gente en la calle, horas muy tempranas en la mañana, y así salir sin que ningún ladrón que ande merodeando se dé cuenta de que se deja la vivienda vacía.

No comunicarlo en redes sociales

Desde hace unos años y por causa del incremento del uso de las redes sociales, éstas se han convertido en una fuente de información para los ladrones. Éstos utilizan redes sociales como Facebook para encontrar casos en los que haya gente que anuncia a sus contactos que se van de viaje o de vacaciones. Gracias a esa información son conscientes de que esa vivienda se queda vacía y aprovechan para introducirse en ella y robar.

Resulta muy conveniente y además lo recomiendan incluso las autoridades no contar nuestros planes de vacaciones en redes sociales para evitar una situación de estas características.

Instalar una alarma

Una de las soluciones más efectivas para ahuyentar a los cacos es instalar un sistema de alarmas en la vivienda familiar. Aunque a veces se las ingenian para saltarse este tipo de instalaciones la realidad demuestra que los hogares con alarmas sufren menos de la mitad de robos que los que las tienen. Un sistema de alarma con sirena y aviso a la policía ante la entrada de un intruso en el hogar es determinante para evitar los robos en verano.

Simular que la vivienda está habitada

Una de las recomendaciones más comunes que hace cualquier cerrajero profesional e incluso la policía es simular que la vivienda está habitada. Los ladrones evitan en gran medida atracar en viviendas con personas en su interior y por eso simular que hay personas dentro puede ahuyentarlos.

Entre las medidas que se pueden tomar para ello destacan por su importancia dejar las persianas sin bajar del todo, pedir a un vecino de confianza que recoja el correo o instalar temporizadores de luces para que en algún momento de la noche se vea como se enciende y se apaga la luz.

Otras medidas muy comunes para simular que hay gente en casa son dejar ropa tendida, aunque esto no es muy recomendable si el viaje es duradero o no desconectar la corriente eléctrica. Esto último es muy útil para que suene el timbre, ya que es algo que los ladrones suelen comprobar. Y es que si se desconecta la corriente eléctrica el timbre no suena y el ladrón descubre que la vivienda está vacía

Como se puede apreciar existen muchos pequeños trucos y acciones de mayor envergadura que se pueden llevar a cabo para evitar robos en verano e incrementar la seguridad de la vivienda familiar.