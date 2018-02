El gesto deportivo en el baloncesto americano que está dando la vuelta al mundo

Jordan Bohannon, jugador de baloncesto de la Universidad de Iwoa, decidió fallar a propósito un tiro libre cuando estaba a punto de romper el récord del equipo. El motivo era respetar la marca de Chris Street, un antiguo jugador que falleció en 1993 en un accidente de tráfico.

WATCH: Jordan Bohannon was one free throw away from breaking the Iowa school record, but he intentionally missed the shot so as to honor the record set by Chris Street -- an Iowa basketball legend who died in a car accident 25 years ago. @LesterHoltNBC has the story. pic.twitter.com/yxfeeCzTny