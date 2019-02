La historia de Paula Varela: despedida de una orquesta por "pequeña" y "delgadita"

"No sé por donde empezar..." Con estas palabras, la cantante ourensana Paula Varela escribe un alegato después de conocer el despido por parte de una orquesta. Lo hizo en su cuenta personal de Facebook y en pocas horas se ha vuelto viral. Instagram no ha sido ajeno al despido de una de las "recanteiras" ourensanas más conocidas.

"No me echan por hacerlo mal, yo no soy tonta y no tengo miedo a decirlo tampoco. (...) Se me quejan porque eres pequeña". Paula Varela defiende su postura y ataca una actitud que le "parece inhumana" y que quiere "frenar".

El comunicado completo termina con un "soy mujer, luchadora y me la suda que unos incompetentes se crean más que to. A tomar por culo, sigo mi camino".