El homenaje a Morris por el artista ourensano Mon Devade se hace viral

La intervención, de grandes dimensiones, se encuentra en el lateral de Travesía de Vigo, 160, sobre un fondo neutro. “Es un proyecto personal, admiro desde hace tiempo a este actor y cuando lo vi en la serie me gustó, me apetecía hacer algo así”, afirma. Pidió un espacio en Vigo a través de las redes sociales y una de las trabajadoras del negocio le propuso a su jefe que le cedieran un lateral.

“Es un homenaje al actor, no al personaje, pero al buscar una fotografía, ésta se adaptaba a lo que quería”. Contactó con la productora para el uso de la imagen y se puso en marcha.

También sorprendido y encantado se muestra el homenajeado, que le da doble valor por tratarse de una iniciativa de un particular y en su ciudad natal: “Me parece fantástico e increíble, creo que es el primer personaje de Galicia que recibe este trato”. Morris que se encuentra en Madrid, aún no pudo contemplar en vivo la obra, “me mandaron muchos mensajes, avisándome; ya me puse en contacto con el artista para agradecérselo”. Para Morris, “Fariña’ fue un regalo, “que no deja de dar alegrías y una de ellas es esta”. A raíz de este homenaje, el actor buscó la obra de Mon Devade a la que califica de “increíble”.

El artista, nacido en Ourense, ya cuenta con obra en Vigo. Este verano realizó los retratos de dos bebedores de tazas de vino en Tomás Paredes. Su última intervención fue retransmitida por televisión, en el programa de “Volando voy”, de Callejas. Participó en la rehabilitación del cine Kusaal, en Penelles, con la realización de un mural. En breve colgarán el vídeo de cómo fue el proceso de creación del mural de Morris en las redes.